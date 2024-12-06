Артём Кавинов: "Молодёжь на севере нашей области основательная, с большими планами на будущее" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов посетил несколько муниципальных округов Нижегородской области – Тоншаевский, Воскресенский, Уренский, Ветлужский, а также г.о.г.Шахунья. Он проверил социальные объекты, построенные по народной программе "Единой России", встретился с жителями, молодежью, активом территорий и провел прием граждан.

Так, в поселке Пижма Артём Кавинов проверил ход строительства здания пожарной части и капремонта здания школы.

"Работы ведутся активно. По словам администрации, замечаний к подрядчикам нет. Заехали на пляж. Здесь благоустроили территорию в рамках программы формирования комфортной городской среды. Уверен, летом тут будет не протолкнуться! Финансирование всех работ – за счет средств областного и федерального бюджетов. Хороший пример симбиоза программ в действии , - отметил он.

В Воскресенском Артём Кавинов оценил ремонт в центральной детской библиотеке, а также недавно открывшийся визит-центр "Светлояр".

"Увидел своими глазами, как здорово поменялось пространство библиотеки после модернизации – столько всего интересного для молодежи: VR-шлемы, компьютерное оборудование, сенсорные панели, интерактивная песочница, и, конечно же, книжный фонд! На подходе – ремонт взрослой библиотеки. Но главное – чтобы тут кипела жизнь", - поделился впечатлениями депутат.

В Урене состоялась встреча с коллективом санатория "Красный Яр".

"Заполняемость в санатории полная круглогодично. Новое оборудование, открыли современную грязелечебницу, душ Шарко, циркулярный душ, физиопроцедуры. А еще свежий воздух и лес. Все эти годы специалисты санатория помогают пройти путь реабилитации своим подопечным, возвращая радость жизни и уверенность в завтрашнем дне. Конечно, обсудили и рабочие вопросы: один из важнейших – подключение санатория к газу. Планирую в ближайшее время встретиться с замгубернатора для решения этого вопроса", - рассказал депутат.

В Ветлужской школе №2 Артём Кавинов оценил работу недавно открывшегося медицинского класса. Его ремонт и оснащение выполнены в рамках нацпроекта "Образование". Здесь ребята изучают азы медицины и получают первую профессию "Младшая медицинская сестра/брат по уходу за больными". Также депутат посетил детскую художественную школу. Здесь обучается более 80 ребят, в том числе по направлению предпрофессиональной подготовки "Живопись".

"Школа в этом году на полученную субсидию приобрела новую мебель, мольберты, пополнен натюрмортный фонд. И медкласс, и художественная школа - отличные примеры профориентационной работы с молодежью", - заявил депутат.

Также Артём Кавинов встретился с молодежью северных муниципальных округов.

"Ребята на севере нашей области основательные, позитивные, с большими планами на будущее. Они точно знают, что хотят, как этого достичь и активно идут к своей цели. В Уренском индустриально-энергетическом техникуме обсудили со студентами, какие качества необходимы для эффективной работы, какие навыки и знания будут наиболее востребованы в будущем. Наша задача - предложить молодежи возможности для реализации, современные рабочие места, условия для создания семей и воспитания детей. Поговорили, какие необходимы для ребят условия, чтобы им хотелось остаться

жить и работать на своей малой родине. Например, в Шахунье один гимназист мечтает работать в МЧС. Взяли на заметку, вместе с администрацией района готовы поддержать его мечту", - отметил Артём Кавинов.

Кроме того, депутат поздравил волонтеров и активистов муниципальных округов с Днем добровольца, вручив партийные значки тем, кто душой и сердцем, реальными делами помогает тем, кто в этом нуждается.

Также традиционно в рамках визита депутат провел во всех округах личные приемы граждан, жен и матерей участников СВО.

"Каждая встреча, каждая семья – своя история, сложная, требует особого внимания и нуждается в серьезной проработке. Будем разбираться в каждой ситуации", - отметил в заключение Артём Кавинов.

Напомним, работа с обращениями граждан – важнейшее направление общепартийной работы, и на основе многих обращений и предложений, поступивших в приемные, была сформирована народная программа "Единой России".