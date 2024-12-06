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Спорт

Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"

07 декабря 2024 14:57  [65] Спорт

Жители Нижегородской области могут принять участие в юбилейном сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре", который проходит по федеральному проекту "‎Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография‎".

Главная задача конкурса "Ты в игре" – находить и отмечать яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни.

"По поручению президента Владимира Путина к 2030 году не менее 70% россиян должно регулярно заниматься физической культурой и спортом. Достичь этой цели помогает конкурс "Ты в игре". Он проводится уже пятый год подряд, и с каждым разом количество желающих принять участие только растет. С 2020 года в общей сложности было подано 16 тысяч заявок из всех регионов России. В юбилейный год мы ожидаем еще большего числа участников, новых спортивных направлений и значительного роста интереса со стороны зрителей", - сказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В конкурсе представлено восемь номинаций: основные – "Точка старта", "Масштаб", "Дети в спорте", "Трансформация в спорте", "Безграничные возможности"; партнерские – "Корпоративный спорт", "Спортивный туризм", "Медиа".

Победители в каждой из основных номинаций получают 300 тысяч рублей на развитие своих проектов. А лучший проект сезона получит гран-при размером 1 млн рублей. Победители народного голосования и партнерских номинаций награждаются призами.

"Конкурс "Ты в игре", пятый сезон которого мы сегодня начинаем, реализуется при поддержке Министерства спорта России. Участники конкурса – это тысячи энтузиастов по всей России, они формируют новую культуру здорового и спортивного образа жизни. Кто-то на уровне своего небольшого населенного пункта, а кто-то – по всей стране. Благодаря им многие смогут побороть лень и, наконец, заняться спортом. Я хочу их за это поблагодарить. Уверен, что к тем 16 тысячам проектов, которые уже были запущены, добавятся еще тысячи и тысячи, а миллионы наших граждан в результате станут здоровее и сильнее. Участникам я желаю: пусть победит сильнейший! А всем нам – веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет!" – отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Каждый сезон проекты участников оценивают лучшие эксперты отрасли. В пятом сезоне в экспертный совет "Ты в игре" вошли пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель председателя правительства – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух и другие.

"В новом сезоне "Ты в игре" мы сделали еще больший акцент на образовательную составляющую и усилили блок наставничества. На протяжении нескольких недель с полуфиналистами и финалистами конкурса будут работать эксперты образовательного акселератора, которые помогут участникам доработать проекты и взглянуть на них с разных сторон. Это по-настоящему редкий шанс получить экспертизу от лучших специалистов в области спортивного менеджмента и маркетинга. Войти в число победителей – это приятный бонус для участников конкурса, но главная ценность – в той системе поддержки, которую мы для них выстроили", – отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

В конкурсе могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, а также любые российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные, с участием детей до 18 лет. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте: тывигре.рф.

Прием заявок для участия в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" уже стартовал и продлится до 14 марта 2025 года.

Подробная информация о пятом сезоне "Ты в игре" публикуется на официальном сайте конкурса: тывигре.рф.

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Теги:
Конкурсы Социальные проекты Спорт
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