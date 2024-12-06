Яндекс Карты обновили панорамы Нижнего Новгорода до версии 2024 года

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Яндекс Карты "освежили" панорамы улиц Нижнего Новгорода с версии 2022 года до 2024-го. Теперь в сервисе отображаются новые дороги, реконструированные объекты и другие локации, которые появились с момента предыдущих съёмок.
Как рассказали в пресс-службе "Яндекс Карт", панорамомобиль работал в Нижегородской области с августа по сентябрь 2024 года, объехав около 1600 км улиц: съёмки проводились в Нижнем Новгороде, а также ещё в пяти городах. В результате было сделано более 54 тысяч панорамных снимков.
Так, на обновлённых панорамах с детальным разрешением можно подробно рассмотреть реконструированные Дворец детского творчества им. Чкалова, Нижполиграф, станции фуникулёра у Нижегородского кремля, дорогу до ЖК "Анкудиновский парк" - а также все дорожные знаки, номера домов, светофоры и прочие детали.
Благодаря обновлениям можно даже виртуально прогуляться по городу или же изучить автомобильный или пеший маршрут.
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