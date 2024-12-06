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Бизнес

Нижегородская область отмечена за эффективность создания благоприятных условий для бизнеса

10 декабря 2024 14:40  [174] Бизнес

Нижегородская область отмечена за эффективность создания благоприятных условий для бизнеса. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий, комментируя конференцию, посвященную Международному дню борьбы с коррупцией. Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате региона 10 декабря.

"За 2023 год регион занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), и вошел в ТОП-9 регионов-лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Это достижение напрямую связано с усилиями по снижению административных барьеров и предотвращению коррупционных проявлений. Успех Нижегородской области подтверждает эффективность проводимой политики по созданию благоприятных условий для развития бизнеса", - отметил Павел Солодкий.

Он также добавил, что особую роль в достижении такого показателя сыграла прокуратура и совещания с руководителями контрольно-надзорных органов, осуществляющих свою деятельность в Нижегородской области.

"Проделанная совместная работа привела к тому, что Нижегородская область кардинально улучшила показатели по "Индексу административного давления", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что почти 75 предпринимателей стали участниками конференции "Бизнес и власть: партнёры или конкуренты".

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Теги:
бизнес Инвестиции Предприниматели
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