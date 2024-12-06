Нижегородская область отмечена за эффективность создания благоприятных условий для бизнеса Бизнес

Нижегородская область отмечена за эффективность создания благоприятных условий для бизнеса. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий, комментируя конференцию, посвященную Международному дню борьбы с коррупцией. Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате региона 10 декабря.

"За 2023 год регион занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), и вошел в ТОП-9 регионов-лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Это достижение напрямую связано с усилиями по снижению административных барьеров и предотвращению коррупционных проявлений. Успех Нижегородской области подтверждает эффективность проводимой политики по созданию благоприятных условий для развития бизнеса", - отметил Павел Солодкий.

Он также добавил, что особую роль в достижении такого показателя сыграла прокуратура и совещания с руководителями контрольно-надзорных органов, осуществляющих свою деятельность в Нижегородской области.

"Проделанная совместная работа привела к тому, что Нижегородская область кардинально улучшила показатели по "Индексу административного давления", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что почти 75 предпринимателей стали участниками конференции "Бизнес и власть: партнёры или конкуренты".