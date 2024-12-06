Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 декабря 2024 15:23  [163] Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по экономическому потенциалу
10 декабря 2024 12:23  [206] Объём субсидий для Нижегородской области на 2025 год в ходе обсуждения госбюджета вырос в 4 раза
10 декабря 2024 07:14  [277] Совместное заседание всех постоянных комиссий по рассмотрению бюджета-2025 прошло в Гордуме
09 декабря 2024 18:39  [371] Почти 50 домов с начала года построено в Нижегородской области с применением счетов эскроу
09 декабря 2024 17:46  [376] Нижегородская область сохранила статус субъекта с высокой прозрачностью закупок
09 декабря 2024 12:53  [387] Минстрой предлагает ввести мораторий на банкротство девелоперов
09 декабря 2024 10:06  [398] Производство слабоалкогольной продукции в России снизилось на 53%
06 декабря 2024 14:02  [661] Нижегородские власти согласовали 17 участков под инвестпроекты на 4,4 млрд рублей
06 декабря 2024 12:10  [587] Минпромторг ожидает дофинансирования программ льготного автокредитования
05 декабря 2024 18:51  [717] Нижегородской канатной дороге предоставят субсидии на ставки по кредитам
Экономика

Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по экономическому потенциалу

10 декабря 2024 15:23  [163] Экономика

Фонд развития гражданского общества представил рейтинг регионов РФ по экономическому потенциалу по итогам III квартала 2024 года. 

Нижегородская область сохраняет в рейтинге устойчивые лидерские позиции и демонстрирует рост. Так, регион улучшил показатели, поднявшись в рейтинге ФоРГО с 16 на 15 место.

Исследование показывает оценку экономической эффективности реального сектора экономики субъектов федерации, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения соответствующих территорий.

Под экономическим потенциалом (ЭП) понимается уровень развития реального сектора экономики, Для оценки ЭП применяется сочетание рейтингов по ряду критериев. В том числе, регионы ранжируются по размеру совокупной прибыли за вычетом убытков; по размеру среднемесячной зарплаты; в зависимости от сумм фактически уплаченных в бюджет НДС.

Итоговый интегральный рейтинг экономического потенциала регионов формируется по наименьшему значению среднего места в трех приведенных выше первичных рейтингах в порядке возрастания их значений.

Первая пятерка мест в рейтинге распределилась следующим образом: Москва – первое место, второе место поделили между собой Ханты-Мансийский АО – Югра и Ямало-Ненецкий АО, а далее последовательно выстроились Московская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных Федеральной налоговой службой РФ, а также Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Полная версия рейтинга: http://civilfund.ru/mat/view/160.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рейтинг экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph