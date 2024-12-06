Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по экономическому потенциалу Экономика

Фонд развития гражданского общества представил рейтинг регионов РФ по экономическому потенциалу по итогам III квартала 2024 года.

Нижегородская область сохраняет в рейтинге устойчивые лидерские позиции и демонстрирует рост. Так, регион улучшил показатели, поднявшись в рейтинге ФоРГО с 16 на 15 место.

Исследование показывает оценку экономической эффективности реального сектора экономики субъектов федерации, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения соответствующих территорий.

Под экономическим потенциалом (ЭП) понимается уровень развития реального сектора экономики, Для оценки ЭП применяется сочетание рейтингов по ряду критериев. В том числе, регионы ранжируются по размеру совокупной прибыли за вычетом убытков; по размеру среднемесячной зарплаты; в зависимости от сумм фактически уплаченных в бюджет НДС.

Итоговый интегральный рейтинг экономического потенциала регионов формируется по наименьшему значению среднего места в трех приведенных выше первичных рейтингах в порядке возрастания их значений.

Первая пятерка мест в рейтинге распределилась следующим образом: Москва – первое место, второе место поделили между собой Ханты-Мансийский АО – Югра и Ямало-Ненецкий АО, а далее последовательно выстроились Московская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных Федеральной налоговой службой РФ, а также Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Полная версия рейтинга: http://civilfund.ru/mat/view/160.