Новые векторы развития креативных индустрий выработали участники окружного фестиваля-форума "Российская креативная неделя – Волга" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Подведены итоги фестиваля-форума "Российская креативная неделя – Волга", который проходил 5-7 декабря в Нижнем Новгороде.

В течение трех дней на четырех площадках состоялось более 40 практико-ориентированных сессий, в которых приняли участие более 120 спикеров из трех зарубежных государств, российских регионов, органов власти и креативного сообщества. В деловой программе форума нашли отражение ключевые вопросы развития креативной экономики России: роль креативных индустрий в пространственном и социально-экономическом развитии городов, интеграция ценностных ориентиров в региональные стратегии развития креативных индустрий, особенности применения федерального закона о креативных индустриях, экспортный потенциал российской креативной продукции, влияние цифровых технологий на творческие индустрии, новые форматы работы музеев и арт-резиденций, продвижение и популяризация брендов в креативных индустриях.

В отраслевом разрезе дискуссии форума касались широкого спектра креативных индустрий, включающего дизайн и моду, ИТ и медиа, архитектуру и урбанистику, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

"Роль креативных индустрий очень высока не только в экономическом аспекте, но и социальном. Поэтому по итогам каждого окружного форума мы получаем глубокую и разностороннюю проработку многогранной темы креативной экономики, новые коллаборации, формирование решений, которые усиливают региональные команды в вопросах развития креативных индустрий. На площадке "Российской креативной недели – Волга" мы выработали ряд практических рекомендаций, которые будут способствовать дальнейшему развитию большого кросс-отраслевого всероссийского проекта "Креативная экономика", – подчеркнула Марина Монгуш (Абрамова), директор форума "Российская креативная неделя", президент АНО "Креативная экономика".

Так, в первый день форума состоялись стратегические сессии, посвященные интеграции ценностных ориентиров в стратегии развития креативных индустрий и роли креативной экономики в пространственном развитии городов. По итогам геофорсайт-сессии "Волга – территория креатива: от стратегии пространственного развития к комфортной городской среде", проходившей при участии Минстроя РФ, планируется создание пилотного для России креативного мастер-плана для Нижнего Новгорода. Документ будет учитывать потребности креативного класса, особенности креативных индустрий региона и станет одной из основ пространственного развития города.

Практическое значение диалога с креативным сообществом по вопросам применения федерального закона о развитии креативных индустрий и ценностном содержании креативных продуктов подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович:

"Безусловная ценность встречи в Нижнем Новгороде – это разговор о новом законе, законе о креативных индустриях. Не всем креативным индустриям он еще понятен, не все знают, как с ним жить. И на самом деле важно поговорить о ценностях: как они должны транслироваться и какие инструменты можно в дальнейшем использовать для этого. Наша задача в том, чтобы поделиться со страной своими подходами, потому что с ценностями у нас все в порядке".

Особое внимание организаторы уделили перспективам развития народных художественных промыслов (НХП), что отражает специфику региона проведения "Российской креативной недели – Волга". Нижегородская область занимает второе место после Москвы по объему производства продукции в сфере НХП по итогам 2023 года, на территории области действует 25 предприятий этой отрасли креативной экономики. Векторы развития народных художественных промыслов в контексте креативной экономики обсуждались на нескольких тематических сессиях и круглых столах. Так, спикер одного из мероприятий, креативный директор холдинга Alena Akhmadullina и Global Nomads Андрей Бурматиков выделил роль региона в поддержке и развитии НХП в новых форматах:

"Народные художественные промыслы – это трансляция нашей самобытности. Сотни лет они были частью предметно-бытовой среды, а сегодня переходят в разряд сувениров. Поэтому важно и нужно мыслить экосистемно, видеть на 10 шагов вперед, как это делает руководство Нижегородского региона. И открытие бутика "Хохлома" в ГУМе на месте бутика "Шанель" - тому подтверждение».

Участники панельной дискуссии "Made in Russia: как сделать российские идеи глобальными" обсудили особенности продвижения российского образования, моды, игровой индустрии и дизайна на международном рынке в условиях геополитической турбулентности.

Условия формирования технологического суверенитета и развития креативных индустрий с помощью новейших технологий стали темами нескольких экспертных дискуссий.

"Креатив безграничен, важно прокачивать и развивать это направление. Креативные индустрии, конечно, меняются с появлением нейросетей. Но эти нейросети полностью никого и ничего не заменят. Дизайнеров никто не заменит, их востребованность будет только расти", - высказал мнение Никита Деменков, руководитель проектов Студии Артемия Лебедева.

Отдельный блок программы фестиваля-форума включал лекции и мастер-классы от ведущих специалистов в области маркетинга, экспертов и авторов успешных креативных продуктов.

Так, продюсер, шоураннер, создатель ТВ-шоу "Уральские пельмени" и новогоднего шоу "Елка телеканала "Мульт" Сергей Нетиевский провел для участников фестиваля мастер-класс "Рождение идеи проекта "Елка телеканала "Мульт" — главного новогоднего события в городах России. Любимые мультфильмы как культурный код. Связь поколений через культурное наследие" и лекцию "Как превратить хобби в бизнес?".

"Сейчас наступило время идей. Креатив стал очень востребован. Деньги есть, производственные мощности есть, нужны идеи во всех областях: и в промышленности, и в медиа, и в культуре, и в бизнесе, и в политике. Я думаю, что это возвращение к нашим истокам и "вытаскивание" нашей самобытности. Что такое креатив? Это когда ты изменяешь у себя внутри и внешне картину мира, когда ты придумываешь что-то новое, то, чего еще не было", - уверен Сергей Нетиевский.

Практическими советами по формированию сильного личного бренда поделилась кутюрье российских и мировых звезд, продюсер, режиссер, основатель собственного бренда одежды и дома моды SUZANNA BARS. Бренд-директор ИД "Аргументы и факты" Елена Мулланурова рассказала аудитории об особенностях создания популярного контента в современной медиасреде.

"Российская креативная неделя – Волга" – это не только площадка для экспертного обсуждения креативных индустрий, но и важное культурное событие. В фестивальную программу вошли выставки, спецменю от нижегородских кафе и ресторанов, премьеры спектаклей и музыкальные джем-сессии. Только в Академии Маяк – главной площадке креативной недели в Нижнем Новгороде – работали три уникальных выставочных проекта.

Один из них – выставка-ярмарка участников проекта "Творцы атомных городов" – уникальной онлайн-платформы для продвижения, популяризации и реализации продукции мастеров, ремесленников и других представителей креативных индустрий из городов присутствия ГК "Росатом". Проект реализован АНО "Энергия развития" Госкорпорации "Росатом" при поддержке группы компаний Fashion Hub Russia.

Кроме того, гости форума могли познакомиться с проектом "ЛИКИ" – это паблик-арт фестиваль, который вырос из выставочного проекта известного российского скульптора и ювелира Юрия Шахояна "Игра с вечностью". Центральным элементом проекта является маска, которая увеличивается в размере, превращаясь в холст для художников и повод для обсуждения локальной идентичности.

Еще один выставочный проект, сопровождавший фестиваль-форум, – "Креативная гостиная", которая объединила работы локальных авторов, исследующих исторический контекст, традиции производства, и объекты современного дизайна, где опыт прошлого переосмыслен в поисках идей для лучшего будущего. Экспозиция включала товары дизайнеров интерьера, созданные в коллаборации с художниками, коллекции от модных брендов, сувенирные серии культурных учреждений, а также лимитированные изделия фабрик и экспериментальных инициатив. Большая часть представленных работ – победители грантового конкурса "Команда креативных практик".

Организатором фестиваля-форума выступили АНО "Креативная экономика" в сотрудничестве с АНО "Центр 800" и Правительством Нижегородской области.