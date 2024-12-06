Более 80 тысяч человек записались к нотариусу через портал "Госуслуги" Общество

Более 80 тысяч человек записались к нотариусу через портал "Госуслуги". Проект реализуется Минцифры России совместно с Федеральной нотариальной палатой с 2023 года.

Сервис позволяет выбрать подходящего нотариуса, дату и время посещения. Для записи к нотариусу можно воспользоваться поисковой строкой, каталогом услуг или помощью робота "Макс". Сначала необходимо выбрать регион, где будет проходить прием специалиста, и необходимое нотариальное действие. Далее следует уточнить удобное время посещения нотариуса. Подтверждение записи придет в личный кабинет.

Граждане оценивают качество работы сервиса на 4,7 балла из 5 возможных. 90% нотариусов страны подключено к электронному календарю нотариуса. Среднее количество записей через "Госуслуги" составляет около 2,5 тысячи в неделю (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/notary/102751).

Напомним, что развитие портала "Госуслуги" Нижегородской области способствует решению задач нацпроекта "Цифровая экономика", который реализуется в России по инициативе президента России Владимира Путина.