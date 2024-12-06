Матч женской волейбольной Суперлиги прошел в Выксе при поддержке ОМК Спорт

Фото: АНО ЦУРС

Волейбольный матч подобного уровня Выкса принимала впервые. Это стало возможным благодаря инициативе АНО ЦУРС "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области", которая меняет привычный формат посещения матчей, чтобы привезти игру высокого уровня к зрителю в малые города, и ОМК, которая развивает возможности для активного досуга и комфортной жизни в Выксы. Инициативу также активно поддержали администрация Выксы и волейбольный клуб "Спарта".

В Выксе нижегородская "Спарта" играла домашний мачт с одним из лидеров текущего чемпионата России двукратным чемпионом страны и шестикратным обладателем Кубка России - командой "Заречье-Одинцово". "Спартанкам" удалось выиграть первый сет, три остальных игровых отрезка остались за командой из Одинцова.

Игра проходила в современном спортивном комплексе "Баташев арена". Проведение спортивной игры подобного уровня в Выксе — первый опыт для одного из самых динамично развивающихся городов региона. За несколько дней до матча в регионе и за его пределами прошла большая промокампания, которая включала в себя ролик и фотосессию, снятые в одном из цехов выксунского завода ОМК.

"Одной из главных задач ЦУРСа является улучшение качества взаимодействия клубов с регионом, в том числе в социально-коммуникационном плане. Игра женской волейбольной Суперлиги за пределами Нижнего Новгорода — пример того, что нет нерешаемых задач, и мы готовы не только встречать гостей на домашних площадках наших профессиональных команд, но и по возможности привозить их к зрителю из других городов Нижегородской области. Поэтому будем думать над различными форматами интеграции", — отметил советник губернатора Нижегородской области Василий Мельников.

"Мы благодарим всех, кто сделал этот матч возможным: правительство Нижегородской области, Центр управления и развития спорта, Объединённую металлургическую компанию и наше управление спорта. Вместе мы проделали колоссальную, не побоюсь этого слова, работу. Надеюсь, что после большого спортивного события будут и другие", — поделился впечатлениями от игры глава местного самоуправления г. о. Выкса Владимир Кочетков.

"Сам матч, его организация, то, как играли команды, — всё это произвело большое впечатление на зрителей. Важно, что здесь, в Выксе, мы можем принять спортсменов высокого уровня, провести соревнования, достойные больших городов. ОМК активно поддерживает проекты такого масштаба. Это отличный способ сделать спорт и здоровый образ жизни в нашем городе ещё более популярными", — подвел итог управляющий директор завода ОМК в Выксе Александр Барыков.