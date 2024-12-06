Бесплатные торговые места могут получить предприниматели и самозанятые на ярмарке в Ковернино Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка-ярмарка "Ковернинское подворье" пройдет в рамках серии мероприятий "Покупайте нижегородское" в рабочем поселке Ковернино Нижегородской области 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Предприниматели региона смогут бесплатно представить там свою продукцию, а жители - приобрести товары ручной работы, сельхозтовары, изделия народных промыслов от местных производителей.

"Участие в мероприятиях "Покупайте нижегородское" помогает повысить узнаваемость региональных брендов, дает возможность предпринимателям и самозанятым установить новые деловые связи. Представители бизнеса могут получить бесплатное оборудованное место, а местные жители приобретают продукцию по ценам от производителя без дополнительных наценок. Организация ярмарок для нижегородцев успешно дополняет инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Мероприятие состоится 20 декабря по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса (между сквером "Молодежный" и детской площадкой).

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома: https://minprom.nobl.ru/activity/5909.

Напомним, ярмарки "Покупайте нижегородское" проводятся в районах Нижегородской области с 2009 года. Местные товаропроизводители могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.