Пять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками на Автозаводе

Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов у поселка Нагулино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 10 декабря.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, в результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров.
Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое ранены в результате массового ДТП под Дзержинском.
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