Пять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками на Автозаводе Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов у поселка Нагулино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 10 декабря.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, в результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое ранены в результате массового ДТП под Дзержинском.