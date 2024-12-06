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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками на Автозаводе

10 декабря 2024 19:13  [126] Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов у поселка Нагулино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 10 декабря.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, в результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое ранены в результате массового ДТП под Дзержинском.

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Теги:
Автозаводский район ДТП
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