Победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Гордуме Нижнего Новгорода состоялась церемония награждения победителей и призеров IV детского конкурса на лучшее новогоднее ёлочное украшение "Горьковская игрушка".

Дипломы и подарки авторам лучших работ вручили председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, его заместитель, руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Евгений Костин и руководитель Регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия", замруководителя фракции партии "Единая Россия" в Заксобрании Нижегородской области Алексей Антонов.

"Вот уже четвёртый год подряд мы проводим этот светлый и добрый конкурс, который объединяет семьи в творческом процессе. В 2024 году поступило более 2300 работ. Благодарю родителей за помощь детям в этом творчестве, которое не только помогает малышам развиваться, но и дарит всем радость, объединяя семьи! Уверен, что проект "Горьковская игрушка" станет одним из наиболее ярких мероприятий в завершении Года семьи", – сказал Евгений Чинцов, открывая церемонию награждения.

Призовые места были определены в трёх номинациях в возрастных категориях – до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет. В честь 30-летия городской Думы Нижнего Новгорода пять специальных призов были вручены дополнительно.

"Задумывая конкурс в 2021 году, мы даже не предполагали, что он обретёт такую популярность и будет одной из визитных карточек Нижнего Новгорода. О талантах юных нижегородцев теперь знают и в городах-побратимах, и в новых регионах России, куда мы ежегодно отправляем лучшие игрушки в качестве подарков. В этом году участники удивили нас не только оригинальностью идей, но и высоким качеством исполнения работ. Юные конкурсанты использовали различные материалы, начиная от плотной цветной бумаги, ткани, ваты, картона, заканчивая деревом, пластиком, всевозможными подручными материалами и элементами декора. Конечно же, жюри всегда очень сложно выбирать лучшие игрушки – все они великолепны!" – отметил Евгений Костин.

Алёна Жукова из Чернухинской школы-интерната Лысковского округа подала на конкурс ёлочную игрушку "Падчерица", прототипом которой послужил персонаж из сказки "Двенадцать месяцев".

"Вместе с педагогом придумали идею. Делала игрушку две недели, используя фетр, шерсть и бутылку. Впервые поучаствовала в таком конкурсе и очень рада, что моя работа заняла первое место", – рассказала школьница.

Среди победителей и призеров проекта были и те, кто не первый год представляет свои поделки на суд жюри.

"Моя работа называется "Столица закатов". Это фигурка колеса обозрения на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Летом каталась на нём с мамой и папой. Захотелось смастерить такую игрушку. Обязательно буду участвовать в конкурсе и в следующем году, и надеюсь, что также займу призовое место", – поделилась планами ученица нижегородской школы №131 Ольга Черникова.

Поделки конкурсантов отправятся на Губернаторскую ёлку, в нижегородские медицинские и социальные учреждения, а также в Харцызск Донецкой народной республики.