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Общество

Новый ФАП открыли в селе Малый Макателем Первомайского округа

11 декабря 2024 08:16  [146] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Малый Макателем, расположенном в Первомайском муниципальном округе, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Как рассказали в Первомайской ЦРБ, в ФАПе расположились несколько кабинетов: процедурный, смотровой, помещение для хранения медикаментов, кабинет фельдшера, санитарная комната.

"Учреждение оборудовано согласно всем действующим стандартам", - подчеркнули в пресс-службе облправительства.

Главный врач Первомайской ЦРБ Людмила Федюнина рассказала, что для работы закуплено более 50 единиц медтехники: автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, электрокардиограф, тонометр для измерения внутриглазного давления и многое другое.

К ФАПу в Малом Макателеме прикреплены три населённых пункта, здесь облуживаются в том числе жители сёл Лапша и Успенское.

"Новые красивые пространства радуют и медиков, и самих пациентов. Строительство современных объектов здравоохранения позволяет повысить качество оказания медицинской помощи людям. Это одна из важнейших задач, которую помогает решать нацпроект "Здравоохранение", – подчеркнула Людмила Федюнина.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" предусматривает не только строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и городских поликлиник, но и капитальный ремонт множества действующих объектов здравоохранения.

Нацпроект реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

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Теги:
Здравоохранение Первомайск ФАП
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