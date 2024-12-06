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Общество

Глеб Никитин: "Конституция - одна из ключевых составляющих нашего государства"

12 декабря 2024 07:05  [93] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Днём Конституции РФ.

"Сегодня сложно представить нашу жизнь без Основного закона страны. Его принятие стало одним из важнейших этапов в современной истории России, заложило основу для дальнейшего развития и движения вперед. Конституция объединяет наш народ, создает условия для гармоничного взаимодействия, формирует фундамент межконфессионального и межнационального мира", - отметил глава региона.

"Конституция - живой и всегда актуальный документ, который защищает права граждан. В этот день мы еще раз обращаем внимание на важность правового воспитания, на понимание значимости Основного закона для подрастающих поколений. Конституция - одна из ключевых составляющих нашего государства. Важно знать и уважать её принципы", сказал Глеб Никитин.

"Пусть положения, заложенные в основу Конституции, всегда защищают наших граждан и способствуют гармоничному развитию общества! С праздником!" - пожелал губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин День Конституции Праздники
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