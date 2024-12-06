Более 100 сотрудников нижегородских "Теплоэнерго" и "Водоканала" оказывают помощь военнослужащим в зоне СВО Общество

Фото: "Теплоэнерго"

Более 100 сотрудников из руководящего состава крупнейших ресурсоснабжающих организаций Нижнего Новгорода – АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал", вносят свой вклад в оказание помощи военнослужащим специальной военной операции.

Ежемесячно на специальный счет Дома народного единства для оказания поддержки нижегородским участникам СВО руководители предприятий - от генерального директора до начальников управлений - направляют добровольные пожертвования в размере однодневного заработка для помощи фронту.

"Практически с начала СВО оба наших предприятия на постоянной основе помогают восстанавливать и поддерживать системы жизнеобеспечения на подшефной территории Нижегородской области в Донецкой Народной Республике - в Харцызске и Иловайске. Бригады и техника Теплоэнерго и Водоканала находятся на территориях данных городов, а наши лучшие технические специалисты консультируют и помогают коллегам из ДНР. В частном порядке многие наши сотрудники участвуют в сборах гуманитарных грузов. Кроме того, коллегиально руководящим составом предприятий приняли решение расширить оказание помощи ребятам, защищающим интересы нашей страны. Пусть наш финансовый вклад поможет улучшить жизнь наших парней на передовой", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Дмитрий Сивохин.