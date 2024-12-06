Глеб Никитин: "Принципы устойчивого развития будут всегда актуальны в России" Общество

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Актуальность рейтингования регионов с учетом принципов устойчивого развития будет расти, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед открытием в Нижнем Новгороде международного форума "СО.ЗНАНИЕ", который проходит 11-12 декабря.

"Считаю, что принципы устойчивого развития будут всегда актуальны в России. Потому что те задачи, например, в области демографии или совершенствования государственного управления, экологического благополучия и экономики замкнутого цикла, которые перед нами стоят, несомненно, являются частью принципов устойчивого развития. Соответственно будет расти актуальность рейтингов и потребность в такой работе со стороны агентств", - рассказал Глеб Никитин.

Международный форум "СО.ЗНАНИЕ" — ключевое мероприятие для взаимодействия государства, общества и бизнеса по вопросам формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России, в основе которой – народосбережение, устойчивое развитие и суверенитет страны. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз, главной площадкой форума стала "Академия Маяк". Повестку устойчивого развития в регионе курирует министерство кадровой политики правительства Нижегородской области совместно с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО).

Как сообщил журналистам руководитель группы оценки рисков устойчивого развития Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Горчаков, 27 ноября 2024 года Нижегородской области был присвоен ESG-рейтинг уровня ESG-AA - "Очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления". Данный ESG-рейтинг присвоен Нижегородской области впервые. На текущий момент только два региона в стране имеют действующие ESG-рейтинги – это Ямало-Ненецкий автономный округ и Нижегородская область, а среди городов такую оценку имеет только Казань.

Эксперты официально признали, что вопросам экологии, социальной ответственности и управления в нашем регионе уделяется повышенное внимание. Для инвесторов и участников рынка эти данные являются важнейшими индикаторами.

"Мы активно работали с Нижегородской областью по присвоению ESG-рейтинга. Я бы хотел поблагодарить коллег за то, что они всегда своевременно отвечали на наши вопросы. Присвоенный региону рейтинг достаточно высокий. При составлении рейтинга мы оценивали те качественные изменения, которые происходят в регионе. В частности, одним из факторов нашей оценки стало снижение уровня младенческой смертности. Методология не стоит на месте, показатели меняются, появляются новые практики. В связи с этим мы будем проводить мониторинг и посмотрим, как себя будет вести рейтинг в следующем году", - рассказал Владимир Горчаков.

Заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Денис Скребец сообщил, что в этом году команда Нижегородской области вместе со Сбером и ВЭБ.РФ активно работала над созданием и развитием решений для регионов в сфере устойчивого развития.

"ESG-индекс городов и регионов России помогает увидеть правильные направления нашей работы по данному вопросу. В этом году мы начали обновление индекса с учетом принятых в мае 2024 года национальных целей развития Российской Федерации. Раскрытие итогов ESG-индекса-2024 состоится в 20-х числах декабря. Могу "приоткрыть завесу" и рассказать об успехах этого года Нижегородской области. Регион улучшил свои позиции и вошел в топ-20 регионов-лидеров ESG-индекса. Отдельно хочу отметить, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по блоку "Окружающая среда", - рассказал Денис Скребец.

Глеб Никитин подчеркнул, что участие в рейтингах помогает региону проводить самооценку, актуализировать цели и задачи, которые стоят перед руководством области.

"Надеюсь, что объявление результатов рейтингов в сфере устойчивого развития станет одной из хороших традиций международного форума «СО.ЗНАНИЕ", - заявил губернатор Нижегородской области.