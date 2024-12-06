Евгений Чинцов провел Урок мужества для нижегородских школьников Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО и программы "Время героев" Евгений Чинцов провел Урок мужества для нижегородских школьников. Встреча, которая прошла в Штабе общественной поддержки "Единой России", объединила более 30 детей – это активисты "Движения первых" и других детских общественных объединений, а также ребята из семей участников СВО.

Евгений Чинцов рассказал школьникам о том, как он стал военным, и где проходила служба. За плечами у него – Северный Кавказ, Грузия, Сирия. С самого начала принимал участие и в специальной военной операции.

"Обычный День открытых дверей в одном из учебных заведений смог предопределить весь мой профессиональный путь. Да и будучи мальчишкой часто смотрел советские фильмы про войну. Это и наталкивало на мысль, почему бы мне не пойти защищать нашу Родину, если это понадобится. И такая необходимость возникала в моей жизни не раз. Я рад, что выбрал этот путь и прошел его полностью. А сегодня с удовольствием передаю свои знания детям, нашему подрастающему поколению", - поделился Евгений Чинцов.

Дети смогли затронуть все интересующие темы и задать свои вопросы. Очень долго шел разговор про специальную военную операцию. Евгений Чинцов рассказал о своем опыте, о боевом братстве, о поддержке и сплочении, о силе духа наших бойцов и, конечно, о Победе.

"Победа будет нашей в любом случае. Война идет силовая, экономическая и информационная. Но нас не сломить, боевое братство очень крепкое. Люди со всей нашей огромной страны – разных национальностей и религий – сплотились вокруг одного – достижения нашей Победы!" - уверенно заявил военный.

Он отдельно отметил, что особую важность и ценность имеет то, что дети вовлечены в оказание помощи нашим военнослужащим – пишут письма, изготавливают необходимые предметы для бойцов. Это все имеет особый смысл для людей, которые сегодня выполняют свои боевые задачи, защищая нашу страну.

Вопросы звучали от школьников абсолютно разные. Например, ребята поинтересовались, какие он испытывал эмоции при первом прыжке с парашютом, как семья переживала его длительные командировки, как не опускать руки в тяжелых ситуациях, с которыми военные люди сталкиваются достаточно часто.

Отдельно зашла речь и о Нижнем Новгороде. Ребята интересовались, почему именно этот город военный вместе с семьей выбрал местом для жизни. Поговорили об его преображении, о любимых местах.

"Я просто влюбился в Нижний Новгород! А история началась с того, что мне предложили хорошую работу здесь. И сначала мне не показалось, что город чем-то отличается от других. А сейчас понимаю, что красивее его нет! С 2021 года мы приняли с семьей решение, что будем жить здесь. Ко мне часто приезжают знакомые из других городов, и все видят, как преображается все вокруг. Ну а из мест самое значимое для меня Парк Победы. Очень люблю парк Швейцария. Нижний Новгород очень перспективный город!", - говорит Евгений Чинцов.

У ребят встреча вызвала самые искренние эмоции и позитивные впечатления.

"Я давно интересуюсь темой, связанной с патриотизмом, военной службой, поэтому для меня особенно важно было поговорить с человеком, который вживую все видел, участвовал в военных действиях. Просвещение молодежи имеет особый смысл сейчас. Как правильно и сказал Евгений Александрович, сегодня звучит много неправдивой информации. А тут мы все узнаем от первого лица", - рассказал ученик школы №47 Нижнего Новгорода Михаил Яковлев.

Владимир Медведкин учится в 7 классе одной из школ Приокского района Нижнего Новгорода, является активистом волонтерского отряда "Путь добра". О военной службе школьник знает не понаслышке. Его папа – участник СВО. Выполняя боевое задание, он получил ранение, поэтому службу пришлось оставить. Но своими знаниями делится также со школьниками на подобных встречах и уроках.

"Чаще всего я принимал участие в Уроках мужества, которые проводил мой папа. Он также делится своим опытом, дает советы. Я им очень горжусь! И сегодня мне было очень интересно. Мне близка эта тема. Вместе с отрядом мы готовим гуманитарную помощь на СВО. Это сухие души, окопные свечи и совсем недавно стали делать печки", - поделился Владимир Медведкин.

Также школьников познакомили с экспозицией дзержинского музея СВО. Им показали оснащение наших военнослужащих, все желающие смогли подержать в руках оружие, с которым бойцы выходят на передовую.

Напомним, Евгений Чинцов – профессиональный военный, полковник, участник специальной военной операции. Неоднократно награждался государственными наградами. Является участником программы "Время героев", которая была инициирована Президентом России Владимиром Путиным, и направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.