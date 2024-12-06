ОНФ создал "Кулибин клуб" для поддержки талантливых разработчиков БПЛА Экономика

ОНФ создал "Кулибин клуб" для поддержки талантливых разработчиков оборонных военных систем.

Чтобы объединить усилия талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро был создан "Кулибин клуб" Народного фронта. Он осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Инициатива президентского движения стала важной частью народного ВПК России.

О том, что российский народный ОПК способен создавать продукцию, которая зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре этого года.

Работа "Кулибин клуба" Народного фронта поддерживается Министерством обороны, испытания новых разработок проходят на специальных полигонах. Основные направления испытаний: беспилотные летательные аппараты и fvp-дроны (БПЛА), средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки (РЭБ и РЭР), наземные роботехнические комплексы (НРТК), легкий тактический транспорт. Также изделия тестируются военными на ЛБС.

Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:

– промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;

– новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;

– новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;

– образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;

– новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;

– аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Финансированию в рамках программы подлежат разработки новых и изготовление опытных образцов (серии опытных изделий). Предельный срок выполнения работы – 1 год. Рекомендуемый срок – от 1 до 6 месяцев. Юридические лица могут получить финансирование до 100 млн рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели до 10 млн рублей.