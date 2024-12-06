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Общество

Нижегородская область завоевала четыре награды Russian Traveler Awards – 2024

11 декабря 2024 18:16  [68] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область удостоилась четырех наград Национальной туристической премии Russian Traveler Awards–2024. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Ежегодный конкурс проводится при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2024 году на участие в премии было подано более 500 заявок из 64 регионов России, стран СНГ и других государств. Победителей и призеров в 21 номинации определяли более 500 тысяч участников открытого онлайн-голосования, а также экспертное жюри. Нижегородская область была представлена в 10 номинациях премии.

"Нижегородская область – регион, который успешно интегрирует традиции и современность в самые различные сферы жизни общества, в том числе в туристическую отрасль. Уникальные памятники архитектуры, народные художественные промыслы, живописные природные ландшафты и богатая культурная жизнь делают наш регион интересным для жизни и путешествий. Мы продолжаем работать над тем, чтобы наша область всесторонне развивалась и с каждым годом привлекала все больше гостей", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Два нижегородских номинанта стали победителями премии. В номинации "Природный объект" на первом месте - "Керженский заповедник" - первый и пока единственный заповедник в Нижегородской области с многочисленными экотропами, где можно увидеть животных в естественной среде обитания. А в номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство» победителем признан парк "Швейцария". Он является одним из самых популярных и известных мест в Нижнем Новгороде и одним из крупнейших парков в стране.

Еще один номинант премии от Нижегородской области – Чкаловский гипюр – завоевал второе место в номинации "Народный промысел". Чкаловский гипюр – это вид строчевой вышивки "по выдергу", то есть по сетке. Промысел также имеет название "Нижегородский гипюр".

Третью строчку в номинации "Городской отель" занял "AZIMUT Отель Нижний Новгород 4*".

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".

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Теги:
Награды Туризм
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