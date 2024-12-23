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Общество

Глеб Никитин: "Этот прекрасный праздник объединяет людей всех возрастов"

31 декабря 2024 09:00  [35] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Новым годом.

"Дорогие жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с Новым годом!

Этот прекрасный праздник объединяет людей всех возрастов. Каждому из нас, независимо от возраста, всегда хочется верить в лучшее. Ощущение это возникает из мелочей - запаха хвои и мандаринов, блеска огней и детского смеха. Ожидание Нового года объединяет людей, это хороший повод делиться друг с другом теплом и добром.

Новый год – это и время подведения итогов, постановки новых задач. 2024-й был непростым годом. Регион решал и решает множество сложных и важных задач. В приоритете, конечно, - поддержка наших бойцов и их семей, защита от внешних угроз, обеспечение работы промышленных предприятий", - говорится в тексте поздравления. 

"При этом мы продолжаем воплощать масштабные проекты и запускаем новые. Подтвердили статус Нижнего Новгорода как "Культурной столицы России-2024" и провели мероприятия на самом высоком уровне. Организовали празднование 225-летия Александра Сергеевича Пушкина в Большом Болдине. Очень ярко отметили 120-летие легендарного летчика Валерия Павловича Чкалова. И в каждом таком примере мы не только отдаем дань прошлому, но и открываем дорогу новому.

Позади почти уже четверть XXI века. Прошедшее время показало, как быстро может меняться ситуация в мире и как важно нам опираться на внутреннее единство. Меняется многое, но неизменными остаются лучшие качества нашего народа. Нет сомнений, что со всеми вызовами мы обязательно справимся! Главное - ценить и уважать друг друга, помогать в достижении общих целей.

Желаю всем жителям Нижегородской области, где бы они ни встречали Новый год, никогда не терять веры в себя! Пусть рядом с вами будут близкие и понимающие люди! Здоровья и счастья! С Новым годом!", - сказал глава региона.

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Теги:
Глеб Никитин Новый год Праздники
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