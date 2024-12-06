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Общество

Юрий Шалабаев: "Весомые результаты достигнуты по всем сферам нацпроектов в 2024 году"

12 декабря 2024 13:38  [37] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев 12 декабря на заседании Думы подводит итоги реализации национальных проектов в Нижнем Новгороде в 2024 году.

По словам главы города, большинство национальных проектов были рассчитаны на период с 2019 по 2024 год.

"Указом Президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" определены новые национальные проекты, которые, как сказал Президент, будут "соответствовать и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества". Поэтому очень важно проанализировать имеющиеся результаты, чтобы получить максимальный эффект в будущем", – заявил Юрий Шалабаев.

Мэр подчеркнул, что за шесть лет реализации роль национальных проектов менялась от антикризисного инструмента для решения первоочередных задач до инструмента глобального, инновационного развития. "Было многое сделано для стабилизации ситуации в различных сферах: ликвидация аварийного фонда, ремонт дорог, сокращение очередности в детские сады, чтобы мы могли перейти к стратегической повестке: строительство учебных центров нового поколения, цифровизация системы образования, строительство новых транспортных магистралей, внедрение интеллектуальных транспортных систем, формирование современной городской среды", – отметил градоначальник.

По словам главы города, в 2024 году Нижний Новгород участвует в шести национальных проектах: "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", "Образование", "Культура" и "Беспилотные авиационные системы".

"В составе данных национальных проектов предусмотрено 12 федеральных проектов. Всего за текущий год в рамках проектов было реализовано 103 объекта и мероприятия. География реализуемых проектов – это все районы города. В 2024 году на их реализацию выделены ассигнования в размере 5,8 млрд. рублей. Сейчас идет активный процесс закрытия контрактов и оплата по итогам выполненных работ. К концу года исполнение финансирования с учетом перераспределения ожидается на уровне 100%", – сообщил глава города, подчеркнув, что весомые результаты достигнуты во всех сферах, которые охватывают национальные проекты, реализуемые на территории города.

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Теги:
Нацпроект Юрий Шалабаев
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