Современный мусоросортировочный комплекс построят в Арзамасском районе Общество

Фото: reo.ru

В Арзамасском округе Нижегородской области появится современный мусоросортировочный комплекс мощностью сортировки до 160 тысяч тонн в год сообщает reo.ru. Проект обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава региона Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев, проект является важным для всего юга Нижегородской области.

"Вижу, что власти здесь заинтересованы в том, чтобы система обращения с отходами развивалась, ведь это напрямую влияет на качество жизни людей. Неспроста регион находится в самом верху нашего "Зеленого рейтинга". Сейчас идет активная подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса — это показатель ответственного исполнения дорожной карты по реализации инфраструктуры. Мы, со своей стороны, предоставим льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта. Это произойдет до конца года — решение о выпуске облигаций в ЦБ уже зарегистрировано", - отметил Денис Буцаев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что создание таких комплексов способствует выполнению задач, определенных Президентом России в части обращения с ТКО.

"Такие решения позволяют улучшить экологическую обстановку за счет ликвидации устаревших мест накопления отходов, а также помогают развитию экономики замкнутого цикла. Работа Российского экологического оператора в этом направлении важна для всей страны и помогает выстроить эффективную систему обращения с отходами" - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поднялась в рейтинге исполнения нацпроекта "Экология".