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Бизнес

Новый рейтинг инвестклимата российских регионов представят в 2025 году

12 декабря 2024 17:09  [67] Бизнес

Фото: t.me/chupshevasv

Новый рейтинг инвестклимата российских регионов представят в 2025 году, сообщает Telegram-канал гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Проект новой структуры Национального рейтинга инвестклимата представила на заседании комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции". Cо следующего года планируем публиковать результаты всех регионов, участвующих в национальном рейтинге", - написала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

В новой структуре рейтинга будет отражена детализация показателей по сюжетам "Трудовые ресурсы", "Административное давление на бизнес", а также уточнена оценка закупочных процедур в части субъектов МСП.

Кроме того, некоторые направления будут разделены на более узкие категории. Так, "Регуляторная среда" разделится на два направления - "Недвижимость" и "Инженерные сети и коммуникации", а направление "Институты для бизнеса" трансформируется в "Защиту бизнеса", "Меры поддержки бизнеса" и "Экспортную деятельность". Также направления "Инфраструктура и ресурсы" и "Поддержка МСП" разобьют на блоки "Инфраструктура, технологии и связь", "Кадровые и трудовые ресурсы" и "Развитие рынка и конкуренция".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла четыре награды премии "Лидеры инвестиционного развития-2024".

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Теги:
АСИ Инвестиции Рейтинг
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