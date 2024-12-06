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Политика

Все муниципалитеты Нижегородской области получили положительные оценки по исполнению нацпроектов

12 декабря 2024 18:17  [85] Политика

В муниципалитетах Нижегородской области завершилось обсуждение качества исполнения мероприятий национальных проектов, которые проводились по поручению губернатора Глеба Никитина.

Так, в период с 9 по 12 декабря за исполнение нацпроектов отчитались 16 муниципалитетов: Нижний Новгород, Саров, г.о.г. Бор, г.о. Перевозский, а также Бутурлинский, Воскресенский, Починковский, Уренский, Ардатовский, Большеболдинский, Вадский, Варнавинский, Воскресенский, Лысковский, Павловский и Шарангский  муниципальные округа. Исполнение всех нацпроектов признано отличным, надлежащим и удовлетворительным.

"В 2024 году Нижегородская область участвует в 14 национальных проектах, а на территории Нижнего Новгорода реализуется шесть. И сейчас наша самая главная задача, чтобы все реализованные проекты действительно влияли на улучшение качества жизни в муниципалитетах", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Напомним, заседания представительных органов городских и муниципальных округов Нижегородской области по оценке исполнения нацпроектов проходили с 26 ноября по 12 декабря. В ходе заседаний представители регионального правительства и муниципалитетов оценивали итоги исполнения национальных проектов в 2024 году. Исполнение может быть признано отличным, надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным.

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Теги:
Нацпроект
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