Все муниципалитеты Нижегородской области получили положительные оценки по исполнению нацпроектов Политика

В муниципалитетах Нижегородской области завершилось обсуждение качества исполнения мероприятий национальных проектов, которые проводились по поручению губернатора Глеба Никитина.

Так, в период с 9 по 12 декабря за исполнение нацпроектов отчитались 16 муниципалитетов: Нижний Новгород, Саров, г.о.г. Бор, г.о. Перевозский, а также Бутурлинский, Воскресенский, Починковский, Уренский, Ардатовский, Большеболдинский, Вадский, Варнавинский, Воскресенский, Лысковский, Павловский и Шарангский муниципальные округа. Исполнение всех нацпроектов признано отличным, надлежащим и удовлетворительным.

"В 2024 году Нижегородская область участвует в 14 национальных проектах, а на территории Нижнего Новгорода реализуется шесть. И сейчас наша самая главная задача, чтобы все реализованные проекты действительно влияли на улучшение качества жизни в муниципалитетах", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Напомним, заседания представительных органов городских и муниципальных округов Нижегородской области по оценке исполнения нацпроектов проходили с 26 ноября по 12 декабря. В ходе заседаний представители регионального правительства и муниципалитетов оценивали итоги исполнения национальных проектов в 2024 году. Исполнение может быть признано отличным, надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным.