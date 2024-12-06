График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 декабря 2024 09:55  [77] Нижегородец погиб в ДТП при подготовке чужого автомобиля к буксировке
13 декабря 2024 09:10  [136] Два пожара в квартирах Сормова и Советского района тушили утром 13 декабря
12 декабря 2024 13:56  [369] Нижегородские оперативники по горячим следам задержали убийцу пенсионера
12 декабря 2024 09:53  [373] Мальчик на тюбинге попал под колёса автомобиля в Сеченовском районе
12 декабря 2024 08:57  [410] Нижегородец лишился 700 тысяч рублей при покупке несуществующего автомобиля
11 декабря 2024 10:34  [942] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя нижегородскими маршрутками
11 декабря 2024 09:57  [568] Смертельная авария произошла в Навашинском районе вечером 10 декабря
10 декабря 2024 19:13  [714] Пять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками на Автозаводе
10 декабря 2024 12:47  [541] Более 48 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на минувшей неделе
10 декабря 2024 10:16  [731] Готовящего подрыв ж/д путей диверсанта задержали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородец погиб в ДТП при подготовке чужого автомобиля к буксировке

13 декабря 2024 09:55  [77] Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде а Комсомольском шоссе вечером 12 декабря произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Согласно информации, на улице Прокатной в средней полосе из-за неисправности встала Hyundai Elantrа. Как уточнили в ведомстве, машина обозначилась включенной "аварийкой" и знаком аварийной остановки.

На помощь пришёл водитель внедорожника Toyota Land Cruiser: он остановился впереди и начал готовиться к буксировке, прикрепляя трос к седану. В это время в "Элантру" на скорости врезался ВАЗ-2114. От удара машина отлетела вперёд - и зажала водителя "Тойоты" между двумя транспортными средствами.

В результате несчастного случая 64-летний мужчина скончался в медицинском учреждении. В момент столкновения он находился между иномарками и занимался монтажом буксировочного троса.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция ДТП несчастный случай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph