Нижегородец погиб в ДТП при подготовке чужого автомобиля к буксировке Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде а Комсомольском шоссе вечером 12 декабря произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Согласно информации, на улице Прокатной в средней полосе из-за неисправности встала Hyundai Elantrа. Как уточнили в ведомстве, машина обозначилась включенной "аварийкой" и знаком аварийной остановки.

На помощь пришёл водитель внедорожника Toyota Land Cruiser: он остановился впереди и начал готовиться к буксировке, прикрепляя трос к седану. В это время в "Элантру" на скорости врезался ВАЗ-2114. От удара машина отлетела вперёд - и зажала водителя "Тойоты" между двумя транспортными средствами.

В результате несчастного случая 64-летний мужчина скончался в медицинском учреждении. В момент столкновения он находился между иномарками и занимался монтажом буксировочного троса.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии.