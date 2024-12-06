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Общество

Глеб Никитин провел личный прием граждан

13 декабря 2024 15:37  [110] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 13 декабря провел личный прием граждан. Также на встрече присутствовал заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

В частности, к главе региона обратился  председатель Совета ветеранов Шатковского муниципального округа Николай Телешев с вопросом о капитальном ремонте мемориального комплекса "Никто не забыт, ничто не забыто" в р.п. Шатки.

Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны в Шатках работал военный эвакуационный госпиталь №2835. Умершие от ран бойцы были захоронены на Шатковском кладбище в братской могиле. После войны на этом месте был установлен обелиск. Позже стало известно, что в Шатках захоронена Таня Савичева - девочка, имя которой вошло в мировую историю и стало символом блокады Ленинграда. В 1981 году было принято решение о строительстве мемориального комплекса, в который вошли обелиск, установленный на братской могиле, надгробие на могиле Тани Савичевой, скульптура "Родина-мать" и другие сооружения. Мемориальный комплекс "Никто не забыт, ничто не забыто" был открыт 5 мая 1985 года и сегодня по-прежнему является почитаемым местом у жителей и гостей округа: в День Победы здесь проходит "Бессмертный полк", в другие дни - памятные и культурно-образовательные мероприятия. В настоящее время композиция мемориального комплекса "Никто не забыт, ничто не забыто" разрушается из-за естественного износа и внешних метеорологических воздействий, поэтому необходимо проведение капитального ремонта.

Как сообщил глава МСУ Шатковского муниципального округа Максим Межевов, на ремонт комплекса уже выделены средства из областного бюджета в этом году и заложены средства на следующий год, также предполагается муниципальное софинансирование - в общей сложности около 40 млн рублей. Для проведения всех необходимых работ необходимо еще 10,8 млн рублей.

В ходе приема глава региона принял решение о выделении дополнительных средств.

"Мемориальный комплекс в Шатках вместе с могилой Тани Савичевой важен не только для Нижегородской области, но и страны в целом. Не раз там бывал и каждый раз испытываю очень сильные эмоции! Обязательно нужно приводить мемориал в порядок в преддверии 80-летия Великой Победы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также в ходе приема были рассмотрены обращения нижегородцев, чьи семьи столкнулись со сложными жизненными ситуациями. Им будет оказана поддержка в газификации дома, ремонте и переселении в другое жилье, подходящее для воспитания ребенка-инвалида.

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Теги:
Глеб Никитин Прием граждан
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