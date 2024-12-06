НОФ сообщила о сформированных запасах физраствора в регионе Общество

Фото: ГП "НОФ"

"Нижегородская областная фармация" сообщила о наличии физраствора на складах региона в достаточном количестве.

Как заявила первый заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" Анна Фаянс, на складе раствор натрия хлорид (физраствор) в госпитальной упаковке имеется в достаточном количестве.

"Все заявки медицинских организаций выполняются в срок и в полном объёме", - заверила она.

Кроме того, физраствор также имеется в наличии как в аптеках Нижнего Новгорода, так и в других муниципалитетах региона.

Согласно информации, поставка очередной партии натрия хлорида объёмом 200 мг планируется не позднее первой декады января 2025 года.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что информационные шумы о дефиците лекарств генерятся по запросу разных внешних сил.

"И, если внимательно изучить ситуацию, то оказывается, что у нас на складах достаточно объёмов препаратов и кому-то просто выгодно создать напряжённую атмосферу вокруг лекарственного обеспечения в нашей стране", - добавил он.

Парламентарий сделал запрос в министерство здравоохранения России с просьбой разъяснить ситуацию по физиологическому раствору (изотонический раствор натрия хлорида) и доложить о мерах по устранению возможного дефицита.

Напомним, что данный препарат является одним из ключевых компонентов медицинской практики, широко используемым как для внутривенного введения лекарственных средств, так и для поддержания водно-электролитного баланса пациентов.