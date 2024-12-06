Евгений Чинцов принял участие в Уроке мужества с бойцами СВО для 500 школьников и студентов Москвы Бизнес

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Более 500 школьников и студентов приняли участие в Уроке мужества с бойцами СВО, в числе которых был и председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов. Мероприятие открыло "нулевой" день Съезда "Единой России". Вместе с участниками СВО, которые по итогам выборов-2024 стали депутатами от партии и примут участие в Съезде, ребята посетили сначала экспозицию "Подвиг Народа".

Уникальное музейное пространство включает 17 тематических разделов. С помощью новых технологий и воссозданных декораций бойцы и юные гости погрузились в эпоху военного времени.

Участник СВО, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что основная цель – донести до школьников, в том числе, через музеи, настоящую историю.

"Сейчас наши враги пытаются исказить историю, говоря, что Советский Союз напал на Запад и уничтожил Германию. Это не так. Здесь мы узнаем о героических подвигах наших солдат, защищавших страну. В тылу женщины, дети, старики оказывали колоссальную помощь тем, кто находился на переднем крае. И наша основная цель – сделать так, чтобы дети знали эту настоящую историю, понимали, почему сейчас это все происходит. История повторяется сейчас, к сожалению. И мы должны рассказать им истинное - то, что происходило раньше, то, что происходит сейчас. И понять, что

наши бойцы, находящиеся на передовой, такие же Герои, как и в Великую Отечественную войну", – сказал он.

Евгений Чинцов подчеркнул, что очень приятно видеть перед собой молодых людей с активной жизненной позицией.

"Я понимаю, что все, что мы делали и делаем - не зря. Я за вас горд, я понимаю, что мы на правильном пути и ваши родители вас правильно воспитывают. Мы должны помнить наших Героев, потому что память делает из нас людей: без прошлого нет будущего", - резюмировал военный.

После экскурсии школьники и студенты смогли задать вопросы бойцам, узнали об истории боевого пути военнослужащих, участии в спецоперации, мотивации и дальнейших планах.

Модератором встречи выступил депутат Госдумы Артём Туров, который подчеркнул, что именно возможность напрямую общаться с теми, кто знает истинную ситуацию на фронте, помогает воспитывать в детях патриотизм.

"Единая Россия" уделяет особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти. Потому что от этого зависит, как мы будем дальше развивать страну, как будет формироваться образ будущего. То, что мы собираемся здесь, – это связь поколений, защитников времени Великой Отечественной войны и Героев СВО, которые, как наследники Победы, делятся своим мироощущением, жизненным и боевым опытом с молодыми людьми. Огромное количество вопросов показывает, насколько тема интересна молодым людям, насколько они участвуют в общественно-политической жизни страны. Для нас это очень важно, потому что именно от такого неравнодушного поколения, которое помнит свою историю, чтит ее, видит, как меняется наша страна, и зависит будущее Отечества", - сказал он.

Также участники встречи посетили зал "Лица Победы". Этот проект объединяет фотографии и семейные истории поколения победителей в Великой Отечественной войне. Среди них теперь и родственники нынешних Героев, бойцов спецоперации. Участники сегодняшней встрече смогли внести в галерею имена и истории своих близких.

"Это очень правильный проект. Для нас герои все - и кто трудился в тылу, и кто воевал на передовой, был на острие ножа. Их нужно знать, их нужно помнить. Я внес в галерею прадеда по линии жены, который прошел всю войну. Его задачей была отправка боевых донесений. Перемещался в самом пекле, поэтому был дважды ранен. К сожалению, мои давно ушли из жизни, поэтому я сейчас еще собираю информацию. И любой человек может загрузить в базу также своих близких, чтобы память о них жила вечно", - поделился Евгений Чинцов.

Также все участники встречи возложили цветы к монументу "Скорбящая мать" в Музее Победы и почтили память минутой молчания.