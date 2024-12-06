Представители АПЗ приняли участие в Форуме рабочей молодежи Общество

О деятельности Молодежного совета АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" узнали 170 участников регионального Форума работающей молодежи.

Спикером образовательного блока форума выступил председатель Совета работающей молодежи Нижегородской области и Молодежного совета АПЗ, помощник генерального директора Артём Канашкин. В своем выступлении он сделал акцент на волонтерской деятельности МС.

"У нас на заводе хорошо развито корпоративное социальное волонтерство. Мы помогаем ветеранам, многодетным семьям, городским структурам, например, детскому дому "Маяк" и приюту для домашних животных "Дом с хвостом". Волонтерская деятельность – это самая простая форма самореализации молодого человека. Многие ребята при выборе будущего места работы смотрят на то, чем еще занимается предприятие, и идут туда, где можно себя реализовывать.

"Работающая молодежь – практически половина от всей молодежи региона, – отметила на открытии форума министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. – Будьте открытыми, делитесь с нами лучшими практиками, мнениями, задавайте вопросы! Именно на таких больших форумах мы сможем наладить прямой диалог".

Еще одним мероприятием, в ходе которого был представлен передовой опыт АПЗ по работе с молодежью, стал дискуссионный клуб "PRO Нижний", который прошел 10 декабря на базе Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Артём Канашкин выступил в роли эксперта и спикера на тему "Современные практики привлечения молодых специалистов на предприятия" и "Молодежный совет как один из инструментов привлечения молодежи на предприятия".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: пресс-служба АПЗ