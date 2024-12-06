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Общество

Сотрудник АПЗ вошел в число лучших добровольцев Арзамаса

15 декабря 2024 16:05  [115] Общество

Начальник бюро инженерно-технического обеспечения, активист Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Максим Вилков вошел в число лучших добровольцев города. 5 декабря, во Всероссийский день добровольца, ему вручили грамоту Молодежной палаты при городской Думе – за вклад в реализацию молодежной политики на территории городского округа город Арзамас.

"Для меня это особенная награда, можно даже сказать – высшая. Вроде бы делаешь какие-то простые вещи, но они доставляют радость людям и приносят пользу обществу. Да и самому от этих дел приятно и радостно на душе. Для меня все мероприятия такие, потому что на них собираемся с людьми, которые разделяют с тобой одну позицию. Но если все-таки выделить, то это помощь ветеранам – как чистили снег, убирали дрова, ремонтировали забор и другое. В ответ столько душевного тепла получаешь! А как они искренне в благодарность угощают чаем! В такие моменты хочется для них делать еще больше", - рассказал Максим Вилков.

Он также отметил, что заниматься добровольчеством и помощью людям начал в 2019 году.

"После окончания АПИ НГТУ в 2019 году, когда организовал свое первое мероприятие – автофест – выставку необычных машин на автодроме АКТТ. После этого стал участвовать в волонтерских проектах разных общественных организаций – "За чистоту Арзамасского края", "Наше время". Когда пришел на АПЗ, сразу вступил в Молодежный совет и был просто поражен, какая здесь насыщенная жизнь и какая мощная поддержка идет от руководства", - добавил он. 

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Артур Баранов

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Теги:
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