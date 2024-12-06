Современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ИРГСНО

Современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, после сноса порта на Стрелке осталось несколько построек. Это пакгаузы, кирпичное здание фильтровальной станции и небольшая трансформаторная подстанция "ТП-РП 2820". Теперь здесь открылось кафе с таким же названием "ТП-РП 2820".

В 2021 году во время проведения благоустройства Стрелки, здание подстанции было решено сохранить в память об истории порта.

Концепция преображения подстанции в современное кафе была разработана командой ИРГСНО совместно с Нижегородской епархией при поддержке регионального правительства. В здании сохранили детали, которые напоминают о прошлой функции строения. Так в интерьере использованы найденные элементы, технические плакаты и таблички.

История Стрелки и близость к собору Александра Невского получили отражение в эстетике пространства и его планировке. Так, в бывших технических нишах разработчики концепции создали "кельи", в которых расположили уютные столики. В центре помещения разместили большой трапезный стол и общую скамью. На стенах можно увидеть полиптих, посвященный этапам создания икон.