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Общество

Современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке в Нижнем Новгороде 

14 декабря 2024 17:33  [44] Общество

Фото: ИРГСНО

Современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, после сноса порта на Стрелке осталось несколько построек.  Это пакгаузы, кирпичное здание фильтровальной станции и небольшая трансформаторная подстанция "ТП-РП 2820". Теперь здесь открылось кафе с таким же названием "ТП-РП 2820".

В 2021 году во время проведения благоустройства Стрелки, здание подстанции было решено сохранить в память об истории порта.

Концепция преображения подстанции в современное кафе была разработана командой ИРГСНО совместно с Нижегородской епархией при поддержке регионального правительства. В здании сохранили детали, которые напоминают о прошлой функции строения. Так в интерьере использованы найденные элементы, технические плакаты и таблички.

История Стрелки и близость к собору Александра Невского получили отражение в эстетике пространства и его планировке. Так, в бывших технических нишах разработчики концепции создали "кельи", в которых расположили уютные столики. В центре помещения разместили  большой трапезный стол и общую скамью. На стенах можно увидеть полиптих, посвященный этапам создания икон.

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Теги:
Кафе Стрелка
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