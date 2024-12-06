"Единая Россия" провела XXII Съезд Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

XXII Съезд "Единой России" определил задачи партии – от подготовки к выборам 2026 года до участия в нацпроектах и работе на долгосрочную перспективу. Приоритетные цели перед партией поставил Президент Владимир Путин.

"Единая Россия", как настоящий лидер, работает именно там – там, где решается судьба страны, вместе с нашей Армией и Флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Многие депутаты Государственной Думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это - мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения", - отметил Президент, открывая пленарное заседание.

Отдельно он остановился на поддержке участников СВО – ей теперь будет посвящён целый раздел народной программы "Единой России", в который вошли 13 положений. В том числе, по обеспечению возможностей для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации.

"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни", - отметил Владимир Путин.

Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту национальных интересов России на фронте и в тылу. И поручил партии продолжать наращивать усилия по всем ключевым направлениям, в том числе, в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших близких.

"Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений", - сказал Президент.

Одним из направлений работы с участниками СВО является кадровое.

"В Послании и на прошлом Съезде "Единой России", в том числе, говорил о важности воспитания, подготовки сильных, надёжных и перспективных кадров. Повторю ещё раз и сегодня: для партии это не просто приоритет – от этого зависит её будущее", - подчеркнул Владимир Путин.

Он поручил расширять федеральный проект "Время Героев": запустить аналогичные программы в регионах, а партии – принять в этой работе активное участие и организовать для бойцов спецоперации подготовку.

Поддержку бойцов, их развитие партия выводит на новый уровень – при ротации Высшего и Генерального советов в них вошли участники спецоперации. В их числе - председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, избранный в состав Генсовета партии.

Также на Съезде представили обновлённую народную программу партии. Как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, предложения собрали со всей страны. Обновлённый документ дополнен 39 новыми положениями, теперь их 389.

Дополнены направления "Хорошая работа – достаток в доме" и "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся" и "Современное образование и передовая наука". Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ уделяет вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья.

Председатель партии поручил подготовиться к публичному отчёту по народной программе и завершить её реализацию в следующем году. А также провести всенародное обсуждение образа будущего страны - это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы "Единой России" на выборах в Госдуму-2026.

При этом он поручил начать полномасштабную подготовку к выборам. Кроме активизации работы на уровне муниципалитетов, требуется ряд других важных шагов, сказал он.

"Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует и уже сделала партия, вести дебаты с оппонентами. Программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии наших коллег, уже имеющих опыт публичных политических выступлений", - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Президент подчеркнул, что статус партии большинства предъявляет повышенные требования ко всем её представителям. Обязательным условием профессиональной состоятельности должна быть прямая коммуникация с людьми.

"Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной (эффективности) партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня", - сказал Владимир Путин.

Включится партия и в анализ проблем при реализации нацпроектов.

"Наша партия должна удерживать лидерство в этой работе, отдавать ей себя без остатка. Вести разработку комплексных мер, способствующих выполнению указов Президента", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

На площадке Съезда также состоялось заседание Генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев. Он отметил, что на Съезде Президент поставил "Единой России" основополагающие задачи.

"Это - наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы - партия власти, а потому, что мы - партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли", - сказал он.

Следующий год для "Единой России" станет Годом муниципального депутата. При этом партия продолжит развивать и первичные отделения – этому был посвящён весь 2024 год.

"Прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми – зона их ответственности", - сказал на пленарном заседании Съезда Президент.

Он также выразил уверенность, что "Единая Россия" примет самое активное, деятельное участие в работе по развитию единой и сильной России. Владимир Путин подчеркнул, что в самом названии партии отражена суть курса России.

"Образ страны, которую мы строим, чтобы сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы - уникальная самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым", - сказал Президент.

Напомним, "Единая Россия" 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре "Россия". В нём приняли участие более 1000 делегатов со всей страны.

На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу. Делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций "Единой России". Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

Также партия провела ротацию руководящих органов. В обновлённый состав Высшего совета партии вошел губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин. А председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО и программы "Время героев" Евгений Чинцов избран в Генеральный совет.