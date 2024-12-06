Роман Любарский: "Главная задача "Единой России" - защита интересов наших граждан, суверенитета и безопасности России" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Главная задача "Единой России" - защита интересов наших граждан, суверенитета и безопасности России и ее уверенное развитие, отметил депутат Госдумы, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский, который принял участие в Съезде в составе нижегородской делегации.

"Политическую повестку Съезда задал Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам, сформулировав задачи, над которыми партии предстоит работать в дальнейшем. В центре внимания - приближение нашей общей Победы и создание условий для мирной жизни после ее наступления. В приоритете остается поддержка участников СВО и их семей. Большое внимание уделено адаптации, реабилитации и трудоустройству возвращающихся ветеранов спецоперации. Также речь шла о трансформации и расширении проекта "Время героев" в регионах. Продолжится работа по реализации проектов, в том числе партийных. Это проекты по формированию комфортной городской среды, строительству и капремонту образовательных учреждений и другим социально значимым направлениям. Важной темой стало достижение технологического суверенитета и безопасности страны", - рассказал он.

Также депутат Госдумы отметил изменения, внесенные в народную программу партии, и работу на местах.

"Говоря о народной программе партии – нашего ключевого документа, по которому мы работаем, то принцип его формирования остался прежним. Она создается в общении с людьми, с учетом их мнений и предложений. В народную программу добавились национальные цели развития, изменился ряд руководящих документов. Большой упор делается, конечно, на региональную работу, работу с первичным звеном. На Съезде президиуму Генсовета поручено принять обновленное положение о первичках, где будет больше возможностей для их поддержки и мотивации. Наступающий год объявлен Годом муниципального депутата, что продолжает ориентацию на тех, кто работает «на земле». Как отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, муниципалитеты - это передний край электоральной работы партии. И внимание к ним должно быть особым. Уверен, что в комплексе принятые решения обеспечат достижение главной цели работы партии - доверие наших граждан", - резюмировал Роман Любарский.

Напомним, "Единая Россия" 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре "Россия". В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны. На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций "Единой России". Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.