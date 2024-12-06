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Общество

Температурные качели от -15° до +2° ожидаются в Нижегородской области на неделе

16 декабря 2024 07:59  [53] Общество

Фото: Александр Воложанин

Территорию Нижегородской области накрыли облачные поля, поэтому в ближайшие дни ожидаются снегопады, возможны и гололёдные явления. К середине недели морозы снова окрепнут, но уже в конце семидневки осадки станут переходить в дожди, а дневная температура повысится до +2°.

Сегодня днём ожидается переменная облачность, небольшой снег. Термометры днём покажут -2..-4°, ветер юго-западный, около 4 м/с. Давление заметно ниже нормы, и в течение дня оно продолжит падать в барическую яму - к вечеру до 720-722 мм рт.ст. К ночи прогнозируется сильный снегопад.

17 декабря, в течение суток на фоне экстремально низкого атмосферного давления (722-726 мм рт. ст.) ожидается переменная облачность, сильный снег, местами туман. Температура опустится с -3° до -7°, ветер западный, до 5 м/с.

18 декабря будет пасмурно, давление немного повысится. Местами пройдёт небольшой снег, северо-западный ветер усилится до 5-6 м/с. Мороз продолжит крепчать: с -8...-9° утром до -11...-14° вечером.

В четверг, 19 декабря, атмосферное давление поднимется до 742-744 мм рт.ст., ожидается переменная облачность. Днём -13...-15°, ветер слабый. Во второй половине дня пойдёт небольшой снег, который к вечеру усилится.

В пятницу погода выкинет коленца - берегитесь, метеочувствительные: если с утра термометры покажут -5...-7°, то уже к обеду пойдёт снег с дождём, резко потеплеет до 0°, а к вечеру - и до +2°. Ветер южный, 2-4 м/с.

В субботу прогнозируется оттепель 0...+2°, весь день будут идти осадки в смешанной фазе. А в воскресенье вся каша на дороге подмёрзнет: ожидается до -5°. Атмосферное давление более-менее нормализуется.

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