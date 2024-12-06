Ольга Щетинина: "Набранный темп позволяет двигаться сразу по всем ключевым направлениям" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Сенатор РФ, руководитель нижегородского Штаба общественной поддержки "Единой России" Ольга Щетинина приняла участие в XXII Съезде партии, который состоялся в Москве.

"Новые вызовы, новые планы, новые направления народной программы партии – об этом и многом другом говорили на XXII Съезде "Единой России". В своем выступлении президент страны Владимир Путин поставил перед партией новые и крайне важные задачи: обеспечение стабильного развития нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета, единство, достижение целей СВО и Победы", - отметила Ольга Щетинина.

По ее словам, к сентябрю 2026 года партия должна отчитаться перед избирателями о результатах работы над всеми партпроектами.

"На ключевые положения народной программы партии в федеральном бюджете заложено 15 триллионов рублей. В обновленной программе больше внимания вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта, социальной газификации, благоустройства общественных пространств, капремонта и строительства новых школ, достижению технологического лидерства страны: модернизации промышленности и цифровой трансформации, внедрению искусственного интеллекта, поддержке малых технологических компаний, креативных и творческих индустрий, вузов, научных центров. Среди приоритетов – индивидуальные программы социально-экономического развития регионов", - отметила она.

Ольга Щетинина также рассказала, что в обновленной программе партии появился новый раздел - поддержка участников СВО и членов их семей.

"В стране создана уникальная система социальной защиты ветеранов, участников СВО и их семей, принято более 130 федеральных законов по их поддержке", - отметила она.

В рамках Съезда также дан старт к полномасштабной подготовке к выборам в Государственную Думу.

"Вместе с коллегами-однопартийцами, нашим Президентом продолжаем работать на благо страны, опираясь на доверие и уважение миллионов граждан. Набранный темп позволяет двигаться сразу по всем ключевым направлениям", - отметила Ольга Щетинина.

Она также поздравила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который вошел в состав Высшего совета партии, а также председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова, вошедшего в состав Генсовета.

Напомним, "Единая Россия" 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре "Россия". В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны. На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций "Единой России".