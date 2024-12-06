Путин назвал главные задачи для Национального центра "Россия" Политика

Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" обозначил главные задачи Национального центра "Россия".

Как сообщает ТАСС, речь идет о ключевых направлениях программы развития страны.

"Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. [Они] рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции - те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр "Россия", где мы сейчас с вами находимся, где проходит съезд", - сказал глава государства.

Национальный центр "Россия" был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия своего предшественника — одноименной выставки, прошедшей с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ.