Заместитель руководителя ФССП Нижегородской области 18 декабря проведет прием граждан

Заместитель руководителя ГУФССП России по Нижегородской области - заместитель главного судебного пристава Нижегородской области капитан внутренней службы Нуруллов Айрат Абдулрасыхович в рамках личного приема граждан 18 декабря окажет консультативную помощь нижегородцам.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на прием могут обратиться граждане, столкнувшиеся с незаконными действиями кредиторов и иных юридических лиц, включенные в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, а также в перечень кредитных и микрофинансовых организаций.
Записаться на прием к заместителю руководителя ГУФССП России по Нижегородской области А.А. Нуруллову можно по телефону 8 (831) 223-29-91.
Прием граждан состоится в ГУФССП России по Нижегородской области по адресу г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, д. 5а, корпус 1.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+