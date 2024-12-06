Заместитель руководителя ФССП Нижегородской области 18 декабря проведет прием граждан Общество

Заместитель руководителя ГУФССП России по Нижегородской области - заместитель главного судебного пристава Нижегородской области капитан внутренней службы Нуруллов Айрат Абдулрасыхович в рамках личного приема граждан 18 декабря окажет консультативную помощь нижегородцам.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на прием могут обратиться граждане, столкнувшиеся с незаконными действиями кредиторов и иных юридических лиц, включенные в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, а также в перечень кредитных и микрофинансовых организаций.

Записаться на прием к заместителю руководителя ГУФССП России по Нижегородской области А.А. Нуруллову можно по телефону 8 (831) 223-29-91.

Прием граждан состоится в ГУФССП России по Нижегородской области по адресу г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, д. 5а, корпус 1.