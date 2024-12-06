Артём Кавинов: "Партии предстоит справиться с очередными вызовами, начать подготовку к новому важнейшему выборному циклу" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

XXII Съезд "Единой России" состоялся 14 декабря в Москве. Ключевым событием стало выступление Президента Владимира Путина.

"Традиционно на Съезде глава государства Владимир Путин в своем обращении отметил новые цели и направления работы на ближайшее время - максимально четкий системный подход, тщательная работа на местах, новый формат работы партийных местных приемных", - отметил депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Артём Кавинов.

По его словам, одна из важнейших задач, стоящих перед партией – поддержка участников СВО.

"С первого дня СВО "Единая Россия" вместе с волонтерами, неравнодушными жителями, общественными организациями, руководством региона и муниципалитетов оказывает поддержку бойцам, помогают новым регионам. Вместе с коллегами- депутатами оперативно вносим и принимаем инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий. Разработано и принято в общей сложности более 130 федеральных законов по поддержке участников СВО и их семей", - пояснил Артём Кавинов.

Как отметил депутат, на Съезде председатель партии Дмитрий Медведев представил ряд изменений в народную программу партии.

"По сути это будет дорожная карта на шесть лет. В федеральном бюджете на ключевые положения программы заложено 15 триллионов рублей, - добавил он. –Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ будет уделять вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан. Отдельным направлением народной программы "Единой России"станет поддержка участников СВО".

"На пороге новый 2025 год. Непростой. Напряженный. Трудовой. Партии предстоит справиться с очередными вызовами, начать подготовку к новому важнейшему выборному циклу. А главное - сделать все, чтобы приблизить нашу Победу!" - отметил в заключение Артём Кавинов.

Напомним, "Единая Россия" 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре "Россия". В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны. На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций "Единой России".