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Общество

Участники проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" по итогам поездки в Волгоград проводят открытые уроки в своих школах

16 декабря 2024 15:16  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участники проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" после возвращения из образовательной поездки в Волгоград проводят открытые уроки в своих школах, на которых делятся с другими ребятами полученными знаниями и впечатлениями.

Как напомнили в министерстве образования и науки Нижегородской области, межрегиональный туристско-образовательный проект реализуется по инициативе родительского сообщества региона второй год подряд. Идея была поддержана губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым. В рамках проекта все ученики 10-х классов нижегородских и волгоградских школ имеют возможность бесплатно отправиться в железнодорожное путешествие. В текущем учебном году в проекте сделан еще больший акцент на изучение детьми истории Великой Отечественной войны. Юные нижегородцы в деталях знакомятся с событиями Сталинградской битвы, а волгоградские школьники узнают, как горьковчане ковали Победу в тылу и почему Нижний Новгород одним из первых в стране получил звание "Город трудовой доблести".

Один из таких открытых уроков прошел на прошлой неделе в школе №7 г. Богородска. В начале декабря в Волгограде побывали 35 десятиклассников этой школы. На уроке они поделились с другими ребятами фотографиями из поездки, представили презентацию о своем путешествии, а также подготовили познавательную историческую викторину.

"Мы очень благодарны за возможность, которую предоставили нашим ребятам. Для многих из них это было первое путешествие на столь значительное расстояние. После поездки у детей по-настоящему горели глаза. Они рассказывали, что подружились с ребятами из других школ региона, и теперь у них есть общие интересы", – рассказала директор школы № 7 г. Богородска Ирина Санатова.

В ходе поездки юные нижегородцев посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музей-панораму "Сталинградская битва", Волгоградский областной краеведческий музей, Мемориально-исторический музей г. Волгограда и музей "Бункер Сталинграда". Дети также совершили обзорную экскурсию по городу-герою Волгограду.

"Когда мы подъезжали к Волгограду и увидели скульптуру "Родина-мать зовет", мы все, действительно, затаили дыхание. Это величественный памятник, передающий очень мощную энергию! Мне очень понравилась поездка в город-герой Волгоград, тем более что раньше я там не бывала. Эта поездка вдохновила меня на то, чтобы еще серьезнее относиться к изучению истории", – поделилась впечатлениями ученица 10-го класса школы №7 г. Богородска Яна Большакова.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 2 декабря стартовал новый сезон межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием".

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Теги:
История школьники
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