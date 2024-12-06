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Политика

Александр Вайнберг: "Президент отметил, что "Единая Россия" именно там, где решается судьба страны"

16 декабря 2024 15:34  [78] Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального партии Александр Вайнберг прокомментировал итоги работы XXII Съезда "Единой России".  

"На Съезде "Единой России" наш лидер, Владимир Путин, задал вектор работы партии. Президент отметил, что партия именно там, где решается судьба страны, и это действительно так. Самое важное сейчас, конечно же, поддержка участников спецоперации, членов их семей, продолжение формирования гуманитарных миссий на исторические территории, общение с подрастающим поколением и прививание традиционных ценностей, развитие и поддержка добровольческого движения", - сказал он. 

Продолжается реализация федеральных партийных проектов во всех субъектах РФ. 

"Особенно важно, что программа "Единой России" реализуется там, где это жизненно необходимо, где нужна помощь и поддержка. К партии нашего Президента, партии – лидеру всегда особый спрос, данный статус обязывает всех партийцев вкладывать в работу все свои профессиональные навыки", - отметил сенатор. 

"Уверен, что с нашим Президентом Победа обязательно будет за нами!", - подчеркнул в заключение Александр Вайнберг. 

Напомним, "Единая Россия" 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре "Россия". В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны. На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций "Единой России".

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Теги:
Александр Вайнберг Владимир Путин Единая Россия
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