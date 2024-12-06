Жители региона могут присоединиться к проекту "Книга Памяти Нижегородской области" Общество

Жителей региона приглашают присоединиться к проекту "Книга памяти Нижегородской области".

Как сообщается на сайте проекта https://memory.nobl.ru/, его целью является увековечение памяти и сохранение исторической правды о земляках, приближавших Великую Победу.

"Публикуемые документы содержат сведения о нижегородцах (горьковчанах) – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вернувшихся с фронтов Победителями, о погибших и пропавших без вести, их подвигах и награждениях", - говорится в сообщении.

Нижегородцы могут принять участие в увековечении памяти о земляках, добавив информацию об участнике ВОВ на сайте проекта.