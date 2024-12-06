Молодежный центр откроется в Сарове в 2025 году

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Новый молодежный центр планируется открыть в городе Саров в Нижегородской области в 2025 году. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева на итоговой пресс-конференции 16 декабря.
По её словам, на прошлогодней итоговой пресс-конференции планировалось сделать фокус на развитие муниципальной молодежной политики.
"И у нас это получилось, ведь в этом году в Нижегородской области открылись молодежные центры в Ветлуге, в Спасском, на Бору и последний четвертый, в Дзержинске, мы открыли сегодня. Его площадь составила более 3000 кв. метров. Он стал первым молодежным центром, открытым по программе "Регион для молодых", - рассказала Ануфриева.
Министр также добавила, что в следующем году планируется открыть пятый молодежный центр в Сарове.
"На его открытие будут выделены средства из федерального бюджета", - пояснила она.
Ранее сообщалось, что парламентский форум "Молодежное единство" прошёл в Нижнем Новгороде.
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