Молодежный центр откроется в Сарове в 2025 году Общество

Фото: Алексей Чугунов

Новый молодежный центр планируется открыть в городе Саров в Нижегородской области в 2025 году. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева на итоговой пресс-конференции 16 декабря.

По её словам, на прошлогодней итоговой пресс-конференции планировалось сделать фокус на развитие муниципальной молодежной политики.

"И у нас это получилось, ведь в этом году в Нижегородской области открылись молодежные центры в Ветлуге, в Спасском, на Бору и последний четвертый, в Дзержинске, мы открыли сегодня. Его площадь составила более 3000 кв. метров. Он стал первым молодежным центром, открытым по программе "Регион для молодых", - рассказала Ануфриева.

Министр также добавила, что в следующем году планируется открыть пятый молодежный центр в Сарове.

"На его открытие будут выделены средства из федерального бюджета", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что парламентский форум "Молодежное единство" прошёл в Нижнем Новгороде.