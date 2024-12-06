Более чем 11 тысяч школ и детских садов отремонтируют к 2031 году по всей стране Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий школ и детских садов, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.

"Выполнение этого поручения главы государства станет одним из ведущих приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно", - заявил он.

Владимир Якушев обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.

"В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы еще 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идет о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности", - сказал секретарь Генсовета партии.

Отметим, что в Нижегородской области в этом году новые учебные заведения появились в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Городце, Сарове, Кстовском округе и на Бору.

Буквально на прошлой неделе получила разрешение на ввод в эксплуатацию еще одна новая школа - на проспекте Героев Донбасса Нижнего Новгорода. Она рассчитана на 800 мест, общая площадь учебного заведения составляет 17,1 тыс. кв. м.

"Продолжаем строить школы в новых жилых микрорайонах Нижнего Новгорода. Это позволяет разгрузить учебные заведения, расположенные поблизости и облегчить жизнь родителям. Гораздо спокойнее, когда знания ребенок получает рядом с домом, еще и в хороших условиях. В школе есть все необходимое для учебы, духовного и физического развития. Завершение очередного объекта – еще одно подтверждение эффективности концессионной модели для решения задач, поставленных нацпроектом "Образование", - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке "Единой России" к выборам, заверил Владимир Якушев. Партия уже раскрепила депутатов за всеми объектами – на трехлетку их почти 4,5 тысячи.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа "Единой России" и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

"Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования. Президент об этом говорил на Совете по нацпроектам, отмечал отношение людей к этим проектам. Оно очень позитивное", - сказал он.

Говоря об объектах, находящихся в зоне риска, министр подчеркнул, что нужно подтянуться, и две недели до конца года провести непосредственно на строительных площадках.

В завершении Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил еще более тщательно организовать все процессы по президентским программам.

"Необходимо контролировать подрядчиков, мониторить их финансовое состояние, возникающие сложности, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много", - заключил он.

Напомним, на XXII Съезде "Единой России" Президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране.

Строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".