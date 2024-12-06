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Общество

Дмитрий Краснов вручил паспорта активистам "Движения Первых"

16 декабря 2024 18:50  [47] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов участникам "Движения Первых". Как сообщает пресс-служба регионального парламента, мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации.

Свой первый паспорт в День Конституции получили 40 участников "Движения Первых" из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Шахуньи, Первомайска, Чкаловска, Сокольского и других районов области. Среди них: отличники учебы, обладатели знаков отличия ГТО, участники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, призеры и победители творческих конкурсов.

"Получить главный документ гражданина России в День Конституции – событие, которое навсегда останется в памяти ребят! Уверен, они будут верны традициям взаимопомощи и ответственности перед страной, что является яркой чертой наших граждан. Только вместе мы сильны и едины", - отметил Дмитрий Краснов.

Вместе с этим, в региональном парламенте прошел интеллектуальный квиз-марафон на знание главного документа страны для учеников 173 Школы Советского района Нижнего Новгорода. В процессе игры школьники разделились на команды и активно проверяли свои знания, участвуя в обсуждениях. Состязание проходило в трех раундах по 10 вопросов каждый.

В конце игры все участники получили памятные подарки от Молодежного Парламента.

Ранее сообщалось, что председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800".

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Теги:
Движение Первых Законодательное собрание
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