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Общество

Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде

16 декабря 2024 20:02  [92] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде с 16 декабря.

Как сообщили организаторы мероприятия (ООО "Экологические проекты" и радиостанция "Ретро FM"), праздничная акция стартовала на улице Литвинова, откуда три празднично украшенных вагона отправились на Комсомольскую площадь.

Снаружи новогодние трамваи будут украшены гирляндами, а внутри новогоднюю атмосферу создадут украшения в ретростиле и музыкальные новогодние хиты. Водители новогодних вагонов на время перевоплотятся в Дедов Морозов.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году.

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Теги:
Трамвай
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