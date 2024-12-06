Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде с 16 декабря.

Как сообщили организаторы мероприятия (ООО "Экологические проекты" и радиостанция "Ретро FM"), праздничная акция стартовала на улице Литвинова, откуда три празднично украшенных вагона отправились на Комсомольскую площадь.

Снаружи новогодние трамваи будут украшены гирляндами, а внутри новогоднюю атмосферу создадут украшения в ретростиле и музыкальные новогодние хиты. Водители новогодних вагонов на время перевоплотятся в Дедов Морозов.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году.