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Общество

Участники нижегородских публичных слушаний поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова

17 декабря 2024 07:20  [1] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

16 декабря состоялись публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения городского округа город Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом и наделения вновь образованного муниципального образования статусом городского округа с наименованием город Нижний Новгород с административным центром город Нижний Новгород. Принять участие в публичных слушаниях нижегородцы могли как очно, так и в режиме ВКС.

Приветствуя участников публичных слушаний, председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что объединение двух муниципалитетов является уникальным событием в новейшей истории Нижнего Новгорода. Он напомнил, что многие нижегородские депутаты по итогам заседания Думы 27 ноября, когда определялась дата публичных слушаний, положительно оценили инициативу коллег из кстовского Совета депутатов. Председатель Думы тогда подчеркнул, что вопрос должен быть изучен и обсужден с нижегородцами.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что решение об объединении касается будущего всех, кто живет, работает и растит детей в обоих муниципалитетах. Он подчеркнул, что после консультации с профильными органами региональной власти стало окончательно понятно: все, что касается льгот, тарифов и налогов, останется на прежнем уровне.

"Никаких новых платежей и потери преимуществ, которыми пользуются жители сельских территорий, не будет. Все, что вам положено по закону, останется в силе и после объединения с Нижним Новгородом", – заявил он и попросил доверять только официальным источникам информации.

Говоря о перспективах, заместитель мэра сделал акцент на том, что областной центр как город-миллионник имеет возможность привлекать больше федеральных средств на инфраструктурные проекты. "Жители пригородных территорий, принимая идею об объединении, делают большой шаг навстречу развитию своего населенного пункта и повышению качества предоставляемых услуг – от ЖКХ и транспорта до новых школ и детсадов", – сказал Леонид Стрельцов.

В ходе слушаний участники задали около 50 вопросов, касающихся сохранения льгот сельских жителей и тарифов ЖКХ, переоценки кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, транспортного обслуживания, строительства новых объектов социальной сферы и даже процесса присвоения спортивных разрядов. Нижегородцев также интересовало, не приведет ли объединение к снижению темпов благоустройства. На все вопросы полные и развернутые ответы были даны руководителями профильных департаментов администрации Нижнего Новгорода и депутатами городской Думы.

Подводя итоги слушаний, Евгений Чинцов отметил высокую активность их участников и глубокую включенность людей в определение перспектив своей малой родины.

"Хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в этом важном обсуждении. Мы провели открытый диалог, который позволил услышать мнения и предложения жителей. Это очень важно для нас, ведь именно жители являются главными участниками этого процесса. Публичные слушания прошли в соответствии с нормами законодательства. Теперь мы с коллегами-депутатами будем тщательно анализировать все высказанные мнения и принимать решение, основываясь на интересах жителей и дальнейших перспективах развития нашего региона. Мы понимаем, что объединение – это серьезный шаг, и важно, чтобы он был обоснованным для всех", – подчеркнул спикер городской Думы.

По итогам публичных слушаний принято решение поддержать преобразование муниципальных образований путем объединения городского округа город Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом Нижегородской области.

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Теги:
Гордума Кстовский муниципалитет
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