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Культура и отдых

Зимний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo пройдёт в Нижнем Новгороде

17 декабря 2024 08:03  [82] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина совместно с проектом Pianissimo представит цикл концертов классической фортепианной музыки в исполнении восьми молодых пианистов со всего мира.

Концерты традиционно пройдут в нижегородском культурном центре "Пакгаузы" с 21 декабря по 17 января, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Организаторы рассказали, что впервые участниками зимнего Pianissimo в Нижнем Новгороде станут Цзыюй Шао (Китай), Константин Франтц (Германия), Чен-Ян Вен (Тайвань), Тэйлс Мачадо (Бразилия), Джакомо Менегарди (Италия). Кроме того, перед нижегородцами выступят Энджел Вонг (США), Симон Бюрки (Швейцария) и Филипп Руденко (Россия).

Для нижегородских ценителей музыки прозвучат выдающиеся произведения русской и мировой классики: от Дебюсси до Рахманинова.

Узнать подробную программу фестиваля можно на официальном сайте Театра оперы и балета.

Стоит отметить, что концерты в рамках зимнего фестиваля Pianissimo пройдут также в Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в доме культуры "ГЭС-2" в Москве.

СПРАВКА:

Pianissimo – это концерты и фестивали, которые призваны ознакомить широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми пианистами в редких и красивых локациях. В фестивалях Pianissimo принимают участие российские и зарубежные музыканты. Каждый из них признан профессиональным сообществом и отмечен первыми премиями престижных конкурсов. Многие активно гастролируют и дают сольные концерты на самых известных площадках мира – от Ла Скала и Карнеги-холла до Альбертхолла и Берлинской филармонии.

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Теги:
Концерты Фестиваль
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