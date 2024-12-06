Генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в Москве

В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант, начальник войск войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, утром во вторник, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные привели в действие взрывное устройство около подъезда жилого дома. Его прикрепили к самокату, который припарковали у входной двери. После взрыва разрушилось подъездное остекленение с первого по третий этаж. Кроме того, пострадали припаркованные рядом автомобили. Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов тротила.
Как сообщает телеканал "360", в результате ЧП погибли двое: высокопоставленный военный и его водитель, прибывший за начальником, чтобы отвезти на работу.
На месте происшествия работают криминалисты, следователи и оперативные службы. Им предстоит установить все обстоятельств преступления.
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