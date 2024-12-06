Сергей Кириенко отметил важность проектов выпускников "Мастерской новых медиа" Общество

Фото: "Мастерская Новых Медиа"

Проекты выпускников "Мастерской новых медиа" не просто профессиональные и качественные, но и реально помогают людям. Как сообщает пресс-служба проекта, об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе общения в формате видеоконференцсвязи с выпускниками программы "Мастерской новых медиа".

"Сообщество выпускников Мастерской новых медиа и количественно, и качественно растет. Вижу очень много интересных, ярких проектов: это шикарный клип "Курс на Курск", который был сделан для поддержки Курской области, целый ряд проектов в новых регионах — в Донбассе, Новороссии, — Курске, Белгороде. Очень важно, что ваши проекты не просто качественные, профессиональные, современные, но и реально помогают людям. У вас нет возможности и права устать или пойти отдохнуть, от вас реально зависит борьба за умы подрастающего поколения, будущее нашей страны", - подчеркнул Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко поздравил обладателей Премии "Мастерской новых медиа", ее ежегодно вручают за вклад в развитие новых медиа в России. Лауреаты премии – 10 медиатехнологов, которые реализуют информационные кампании на актуальные темы и общественно полезные медиапроекты, развивают медиаобразование в регионах.

"Мастерская новых медиа" – программа для медиатехнологов. Создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Выпускниками "Мастерской новых медиа" являются 1130 человек из 88 регионов России и девяти стран, еще более 6 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Программа формирует кадровый резерв Президента России в сфере новых медиа.