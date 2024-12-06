Молодежный центр "Спутник" открылся в Дзержинске после капремонта Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Два здания центра молодежного центра "Спутник" - на улице Галкина, 13 и в переулке Западном, 20а, были капитально отремонтированы.

Как сообщает пресс-служба Думы Дзержинска, работы проводились в рамках программы "Регион для молодых" нацпроекта "Образование". Общая стоимость работа по модернизации с учетом местного софинансирования составила порядка 127 млн рублей. Помещения полностью обновлены: осуществлена замена инженерных систем, сделана отделка, установлена мебель и оборудование. Особой "изюминкой" оформления пространства стали граффити – мотивирующие высказывания и рисунки, яркие цвета.

На открытии побывали гости - министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, первый заместитель главы города Глеб Андреев, председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со СМИ Ринат Реймов, депутаты Гордумы Юлия Лунюшкина, Ирина Скрягина, Виктор Романов, руководитель регионального отделения "Движения Первых" Вячеслав Амосов.

Как отметила Светлана Ануфриева, Нижегородская область в третий раз побеждает в программе "Регион для молодых", в этом году модернизированы здания в Дзержинске, открыт молодежный центр в Ветлуге. Она напомнила, что в 2025-м регион будет принимать Международный молодежный форум.

"Хочется, чтобы наша молодежь на местах понимала, что у них есть все возможности, что мы поможем в любом начинании", - сказала она.

"Уверен, молодежный центр "Спутник" станет настоящим домом для молодежи Дзержинска, центром ее единения, самореализации и всестороннего развития. Центром, где будут проходить яркие события, создаваться новые молодежные проекты, генерироваться самые смелые и главное - востребованные идеи", - сказал первый заместитель главы администрации Дзержинска Глеб Андреев.

Директор молодежного центра Руслан Хасанов рассказал, что в здании на улице Галкина, 13 разместятся объединения волонтеров, клуб молодых семей "Клюква", "Юнармия" и "Движение Первых", буккроссинг. Также здесь сформированы большие открытые пространства, где удобно заниматься совместной проектной работой. В здании на переулке Западном, 20а сосредоточатся по большей части патриотические направления деятельности. Есть помещение, где оборудован тир.

Руслан Хасанов провел для гостей небольшую экскурсию по зданию на улице Галкина, 13, где проходило торжественное открытие. Они посетили занятия клуба молодых семей "Клюква", объединения "Счастье в движении", пообщались с юнармейцами и членами "Движения Первых".

"Открытие обновленного молодежного центра – большое событие для города. Это площадка, где молодежь сможет себя реализовать, найти по-настоящему интересное занятие, поделиться имеющимся опытом, найти единомышленников. Хотелось бы поблагодарить администрацию, правительство области и всех, кто помог состояться большому проекту модернизации центра", - сказал председатель комитета по делам молодежи, науки и связям со СМИ Ринат Реймов.