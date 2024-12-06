Ребёнок пострадал в массовом ДТП на Казанском шоссе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Поздно вечером 16 декабря на Казанском шоссе Нижнего Новгорода произошла авария с участием двух легковых автомобилей и маршрутки. Есть пострадавшие, сообщили в Госавтоинспекции.

Согласно информации, ДТП случилось накануне в 21:50. Автомобиль Skoda Rapid при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспорту, двигавшемуся по "главной". В результате произошло столкновение с автобусом ПАЗ и автомобилем Hyundai.

В результате ДТП 14-летний пассажир "Шкоды", который не был пристёгнут, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В Госавтоинспекции напомнили важность использования ремней безопасности во время движения.

"Ремень безопасности создан для того, чтобы минимизировать травмы, которые можно получить в ДТП, и сохранить жизнь и здоровье", - подчеркнули в ведомстве.

В Госавтоинспекции также напомнили, что с начала текущего года на территории Нижнего Новгорода выявлено 1715 водителей, перевозивших своих детей в личном транспорте с нарушением действующего законодательства - без соответствующих удерживающих устройств или же непристёгнутыми. В отношении каждого нарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 3000 рублей.

Также за это период было выявлено более 16,5 тысячи нарушений по ст. 12.6 КоАП РФ – нарушение правил применения ремней безопасности водителем транспорта.